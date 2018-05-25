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TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP-C’YE OPERASYON

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 12:10 | Son Güncelleme

  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube ekipleri terör örgütü DHKP-C’ye yönelik dün operasyon düzenledi.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube ekipleri terör örgütü DHKP-C’ye yönelik dün operasyon düzenledi. Terör örgütünün 24 Haziran’da yapılacak genel seçimler öncesinde seçim büroları ile kritik noktalara silahlı ve bombalı eylem gerçekleştirmek için hazırlık yapacağı yönündeki ihbarlar üzerine, çalışma başlatıldı. TEM ekipleri, Sultangazi’de bulunan 7 adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda pompalı tüfek ile çok sayıda basılı ve dijital malzeme ele geçirildi.

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