HABER

Terör örgütü Eş-Şebab Kenya'da taş ocağı işçilerine saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 23:20 | Son Güncelleme

Mandera eyaletindeki bir taş ocağına yapılan silahlı baskında 3 işçi öldü, 2 işçi de ağır yaralandı

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın Mandera eyaletinde, Eş-Şebab terör örgütünün bir taş ocağına düzenlediği silahlı baskında 3 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir polis yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab'ın, Somali sınırına 65 kilometre uzaklıkta yer alan Shimbir Fatuma köyündeki taş ocağına silahlı baskın düzenlediğini söyledi.

Polis yetkilisi, 3 işçinin hayatını kaybettiği baskında 2 işçinin de ağır yaralandığını kaydetti.

Teröristlerin baskın sonrasında kaçtığı aktarılırken, yaşanan olaya ilişkin Kenya hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Hükümet, 2014-2017 yıllarında aynı bölgede terör örgütü Eş-Şebab saldırılarında 36 taş ocağı işçisinin hayatını kaybetmesinin ardından çalışma yapılmasını yasakladığını duyurmuştu.

Taş ocağı işçilerinin, 2015'de çıkarılan yasağa rağmen bölgede derme çatma çadırlarda yaşadıkları ve yasa dışı şekilde çalıştıkları belirtiliyor.

ABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleriABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleri
Ege yine sallandı!Ege yine sallandı!
Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklamaSuriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eş Şebab işçiler Kenya Mandera saldırı taş ocağı

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

İntihar ettiren çıplak pozdan sonra ilk kez konuştu

İntihar ettiren çıplak pozdan sonra ilk kez konuştu

2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.