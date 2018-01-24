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Terör örgütü IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 00:12 | Son Güncelleme 3 saat önce

IŞİD'in sözde sağlık emiri Kefah Basheer Hussain ve kırmızı bültenle aranan iki kişinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubelerine bağlı ekipler, PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütünün kontrolü ve bilgisi dahilinde kaçakçılar aracılığıyla sorumlu düzeyde örgüt mensuplarının da aralarında olduğu bir grup IŞİD'linin Suriye'den Türkiye'ye geçtiği istihbaratı üzerine şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Düzenlenen operasyonlarda, Suriye'den Türkiye'ye geçen 12 kişi ile bunlara yardım eden Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerden 7'sinin Cezayir, 2'sinin Suriye, 2'sinin Irak, birinin Hollanda, birinin Fas asıllı İngiliz ve birinin Mısır uyruklu olduğu tespit edildi.

IŞİD'İN KURUCULARI ARASINDA

Irak uyruklu şüphelilerden Dr. Kefah Basheer Hussain'in ifadesinde IŞİD'in sözde genel sağlık emiri olduğunu söylediği öğrenildi.

İfadesinde uzmanlık alanının romatoloji olduğunu belirten Hussain'in, Irak'ta 2004'te Tevhid ve Cihad Grubunun kurucuları arasında bulunduğu, ardından Irak'ta El Kaide örgütünde faaliyetlerine devam ettiği, terör örgütü IŞİD'in kurucuları arasında yer aldığı, örgütün genel sağlık emiri olduğu ve emrinde sorumlu düzeyde 6-7 emirin daha bulunduğunu aktardığı bildirildi.

Hussain ve beraberindeki 13 kişi adliyeye sevk edildi.

İFADESİNDE İŞ BİRLİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadesinde PYD/YPG ile IŞİD arasındaki iş birliğini de itiraf eden Hussain, YPG'nin yaklaşık 4 ay önce IŞİD'ten ateşkes istediğini belirtti.

YPG'nin, IŞİD'in yaralı "silahlı gücü" ve ailelerini kendi bölgelerinden silahlarıyla birlikte Deyrizor'a kadar gönderdiklerini anlatan Hussain, YPG'nin kendilerine "IŞİD'e ait silahlar, arabalar ve neyiniz varsa alıp gidebilirsiniz" dediğini söyledi.

İKİ ŞÜPHELİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Öte yandan, şüphelilerden Hollanda uyruklu Xaviera Rose-Claire Swagemakers ve Cezayir asıllı Hollanda'da ikamet eden Mokhtar Mekkaoi hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten ile arama kayıtlarının olduğu, Fas asıllı İngiltere uyruklu Yunis Benelbadia hakkında ise Interpol tarafından difüzyon (uluslararası arama ve yakalama müzekkeresi) kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mısır uyruklu bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adamlar canlı bombayla kendilerini imha edecek kadar beyinleri yıkanmış kişilerin böyle kolayca bülbül gibi şakımasını garip buldum..ve bu dönemde yakalanmasını da garip buldum..ama doğrudur heralde..benim mantığıma biraz ters düştü ama doğrudur
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