Terör örgütü lehine slogan atan HDP'li gruba uyarı

Batman'da HDP milletvekili adaylarının tanıtılması amacıyla tur atan konvoyda terör örgütü lehine slogan atılması üzerine İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan uyarıda bulundu.
HDP Batman milletvekili adayları tanıtım programı kapsamında araçlarıyla kenti gezen grubun, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atması üzerine polis konvoyu durdurdu.
İl Emniyet Müdürü Akkaplan, grubu yasa dışı slogan atılmaması konusunda uyardı.
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın tepki göstermesi üzerine Akkaplan, "Yasa dışı slogan atılmayacağı konusunda uyardık. Şu an yasa dışı slogan atılıyor. Yasa dışı slogan yasak. Yasa dışı slogan atılırsa müdahale ederim." dedi.
Uyarının ardından konvoy, Bahçelievler Mahallesi'ndeki parti binasına geçti.
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