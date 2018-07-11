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Terör örgütü NSU davası kararına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 13:51 | Son Güncelleme

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Anton Hofreiter: - "2012’de Şansölye Merkel’in ve Alman hükümetinin olayın tümüyle aydınlatılması yönünde verdiği söz yerine getirilmedi"

BERLİN (AA) - Almanya’da Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Anton Hofreiter, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında verilen kararla ilgili, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in NSU olayının tümüyle aydınlatılması için verdiği sözü yerine getirmediğini söyledi.

Hofreiter, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde NSU davasında kararın açıklanmasının ardından verdiği demeçte, kararın açıklanmasıyla NSU’nun aydınlatılmasının sonlandırılmaması gerektiğini belirtti.

"2012’de Şansölye Merkel’in ve Alman hükümetinin olayın tümüyle aydınlatılması yönünde verdiği söz yerine getirilmedi." diyen Hofreiter, aydınlatmayı engelleyerek katkı sağlamayan iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatını eleştirdi.

Bundan sonra da aydınlatmanın önemli olduğunu ifade eden Hofreiter, "Karardan sonra bitiş çizgisi çekilmemesi lazım." diye konuştu.

Hofreiter, NSU'nun hala destekçilerinin bulunduğuna dikkati çekti.

Federal Meclis'te kurulan NSU Araştırma Komisyonu Üyesi ve Sol Parti Milletvekili Petra Pau, gerekçeli kararın henüz çıkmaması nedeniyle şu an kararı değerlendiremeyeceğini belirtti.

Davadan sonra da hala birçok sorunun açıkta kaldığına işaret eden Pau, Şansölye Merkel’in verdiği NSU cinayetlerini aydınlatma sözünün şimdiye kadar yerine getirilemediğine işaret etti.

NSU terör örgütü tarafından öldürülen Mehmet Kubaşık’ın kızı Gamze Kubaşık da mahkemenin verdiği kararı NSU kurbanlarının yakınları için önemli bir adım olarak gördüğünü belirterek ancak NSU’nun aydınlatılmadığını söyledi.

Kubaşık, "Bundan sonra NSU’nun diğer tüm yardımcılarının bulunmasını ve yargılanmasını ümit ediyorum." dedi.

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Almanya nsu Petra Pau tepkiler Yeşiller Partisi Meclis Grubu Eşbaşkanı Anton Hofreiter

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