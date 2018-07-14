Terör örgütü NSU davası kararına tepkiler

BERLİN (AA) - Almanya'da iç istihbarat servisi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maassen, ırkçı saldırılarda bulunan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetlerle ilgili birçok noktanın hala aydınlatılamadığını söyledi.

Maassen, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, NSU'nun aydınlatılması konusunda Anayasayı Koruma Teşkilatının, polisin, meclis araştırma komisyonlarının ve Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinin büyük çaba gösterdiğini ve zaman ayırdığını ileri sürdü.

Tüm çabalara rağmen özellikle örgütün işlediği cinayetlere ilişkin hiçbir noktanın tam olarak bilinmediğini belirten Maassen, "Maalesef birçok soru cevapsız kaldı. NSU cinayetleriyle ilgili birçok şey hala karanlıkta." değerlendirmesinde bulundu.

NSU ile ilgili dosyaların imha edildiği kurumun başında bulunan Maassen, "Elbette mahkemeye yönelik beklentiler çok yüksekti. Komplo teorilerini gidermek için davada daha fazla cevap bulmayı umuyordum. Ceza davasında bir suçun tüm arka planları çoğu zaman bulunamıyor." ifadelerin kullandı.