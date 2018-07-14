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Terör örgütü NSU davası kararına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 17:19 | Son Güncelleme

Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maassen: - "Maalesef birçok soru cevapsız kaldı. NSU cinayetleriyle ilgili birçok şey hala karanlıkta"

BERLİN (AA) - Almanya'da iç istihbarat servisi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maassen, ırkçı saldırılarda bulunan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetlerle ilgili birçok noktanın hala aydınlatılamadığını söyledi.

Maassen, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, NSU'nun aydınlatılması konusunda Anayasayı Koruma Teşkilatının, polisin, meclis araştırma komisyonlarının ve Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinin büyük çaba gösterdiğini ve zaman ayırdığını ileri sürdü.

Tüm çabalara rağmen özellikle örgütün işlediği cinayetlere ilişkin hiçbir noktanın tam olarak bilinmediğini belirten Maassen, "Maalesef birçok soru cevapsız kaldı. NSU cinayetleriyle ilgili birçok şey hala karanlıkta." değerlendirmesinde bulundu.

NSU ile ilgili dosyaların imha edildiği kurumun başında bulunan Maassen, "Elbette mahkemeye yönelik beklentiler çok yüksekti. Komplo teorilerini gidermek için davada daha fazla cevap bulmayı umuyordum. Ceza davasında bir suçun tüm arka planları çoğu zaman bulunamıyor." ifadelerin kullandı.

Maassen, neonazilerin ve diğer ırkçıların cinayet ve bombalarla saldırı düzenleme tehlikesinin ne kadar yüksek olduğuna ilişkin bir soruya, aşırı sağcıların işlediği suçlarda 2017'de bir gerileme olmasına rağmen şiddete başvurma eğiliminin yüksek olduğu cevabını verdi.

Federal Anayasayı Koruma Dairesi NSU konusunda en fazla eleştirilen güvenlik kurumlarının başında geliyor.

NSU'nun varlığı Kasım 2011'de gün yüzüne çıkmasının ardından Federal Anayasayı Koruma Dairesinde terör örgütüne ilişkin birçok dosyanın imha edildiği ortaya çıkmıştı.

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırlar yapmak ve banka soygunları gerçekleştirmek suçlamalarıyla görülen NSU terör örgütü davasında geçen hafta açıklanan kararda, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.

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Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı (BfV) Hans Georg Massen NSU davası

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