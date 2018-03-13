Terör örgütü PKK'dan Avrupa'ya tehdit!

TSK'nın Afrin'de huzur ve barış getirmeye yönelik başlatmış olduğu harekat tüm hızıyla devam ederken, PKK'nın Avrupa yapılanması, Almanya'da, protesto girişimlerinde bulunarak kara propaganda yapmaya devam ediyor.

AVRUPA'YI TEHDİT ETTİ: BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ



Haber 7'de yer alan haberew göre geçtiğimiz günlerde Almanya'nın farklı bölgelerinde Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto eden PKK destekçileri, Alman polislerinden dayak yedikten sonra Avrupa sokaklarını 'yıkıma uğratma' tehditleri savurarak bu desteğin bedelini ödeyeceksiniz dedi.

Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin, Suriye sınırı boyunca meşru müdafaa hakkı olduğunu açıklamıştı

TÜRKLERE YÖNELİK SALDIRILAR



Öte yandan teröristler, Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı bir camiye molotoflu saldırı düzenledi. Bununla yetinmeyen PKK'lılar, ülkenin farklı bölgelerinde Türklerin bulunduğu ev ve iş yerlerine farklı zamanlarda saldırılar gerçekleştirdi.

Söz konusu saldırganların yakalanmasını isteyen Ankara, Almanya'ya nota verdi.