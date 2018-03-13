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Terör örgütü PKK'dan Avrupa'ya tehdit!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 20:15 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK yandaşları, Afrin harekatına destek veren Avrupa ülkelerine, bu desteğin bedelini ödeyecekleri tehdidinde bulundu.

Terör örgütü PKK'dan Avrupa'ya tehdit!

TSK'nın Afrin'de huzur ve barış getirmeye yönelik başlatmış olduğu harekat tüm hızıyla devam ederken, PKK'nın Avrupa yapılanması, Almanya'da, protesto girişimlerinde bulunarak kara propaganda yapmaya devam ediyor.

AVRUPA'YI TEHDİT ETTİ: BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ

Haber 7'de yer alan haberew göre geçtiğimiz günlerde Almanya'nın farklı bölgelerinde Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto eden PKK destekçileri, Alman polislerinden dayak yedikten sonra Avrupa sokaklarını 'yıkıma uğratma' tehditleri savurarak bu desteğin bedelini ödeyeceksiniz dedi.

Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin, Suriye sınırı boyunca meşru müdafaa hakkı olduğunu açıklamıştı

TÜRKLERE YÖNELİK SALDIRILAR

Öte yandan teröristler, Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı bir camiye molotoflu saldırı düzenledi. Bununla yetinmeyen PKK'lılar, ülkenin farklı bölgelerinde Türklerin bulunduğu ev ve iş yerlerine farklı zamanlarda saldırılar gerçekleştirdi.

Söz konusu saldırganların yakalanmasını isteyen Ankara, Almanya'ya nota verdi.

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Anahtar Kelimeler:
PKK Almanya Terör örgütü tehdit

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
evet! ödetin lan Avrupaya bunu yakın molotoflarla Otobüslerini, Sokaklarına hendekler kazın Mayın döşeyin Paris in Berlin in sokaklarına Buzamana kadar sizin gibi NALETLERİ beslediklerine BİNPİŞMAN edin Avrupayı bizde o vakit"_ İnsanların Demokratik tepkilerini ve Gösteri yapma hürriyetlerini Anlayışla Karşılayın" Diyecez O Avrupaya
@palermo544 Ya-pa-maz-laar,Yemez,sıkar .ab ye nankörlük yapamazlar,onları besleyen ab
hükümetimiz demişti dönüp dolaşacak verdiğiniz silahlar size doğrulacak
besledikleri yılanlar bogazına sarılacak
Sonları ölüm olacak,canını seven varsa kaçsın bence, Şanlı TÜRK ORDUSU geliyor.
DAHA BUNLAR ..İYİ GÜNLERİ. AVRUPANIN..
İnşallah buralardan defolup gider biraz da Avrupa ya tebelleş olursunuz
PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DEYİLDİR DİYENLER VAR HALA...TÜRKİYE SURİYEDE İLERLEDİKÇE AVRUPA GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRECEK PKK NIN...İÇİMİZDEKİ TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEMİZ İÇİN İSTİKBARİ BİLGİMİZ YOK DİYENLERDE GÖRECEK...ANCAK ÇOK UZUN SÜRMİYCEK...BİR KAÇ AY ÖMRÜ KALDI PKK NIN.. ÖNCE ABD SATTI,SONRA İSRAİL VE AVRUPA....PKK NIN DESTEKÇİLERİ ELİNİ ÇEKTİ ÖRGÜTTEN...SADECE YANINDA GİBİ DAVRANIYOR...
Avrupa asıl size verdiği desteği keserse o zaman görürsünüz annenizin iğrenç yerini. Siz yatın kalkın avrupaya dua edin ki size yataklık yapıyor 30 yıldır insan hakları safsatası adı altında.
abd ve ab aldatılmış kürt gençlerini boşuna ölüme yolluyorlar,ab nin kurtuluş savaşındaki kuyruk acısı dinmemiş,Türk askerinin karşısına sıktırıp çıkamıyor onun yerine hapladığı kürt gençlerini çıkarıyor,Uyanın da boşuna ölmeyin,TC ye teslim olun.Bu ülke herkese yeter.
Kırk yıldır aynı manşet “köşeye sıkıştılar” medya bizi kandırıyor ben 40 yıldır şahidim..
Dinsiz hainler iş başında
Avrupada silalı bir eylem yapmaya avrupalı polis asker öldürmeye yemezzz.
isallah.
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