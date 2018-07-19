Terör örgütü PKK şüphelilerine hapis istemi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 5 zanlı hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz 5 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Şüpheliler A.K, B.E, J.S, M.Ö. ve T.B. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, şüphelilerin parti ve dernek faaliyetleri adı altında legal görünümlü illegal faaliyetler yürüttükleri belirtildi.
Zanlıların PKK/KCK terör örgütü adına para topladıkları yönünde bilgiler elde edildiği aktarılan iddianamede, "Şüphelilerin PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri, örgütle hiyerarşik bağlantı kurdukları, sürekli çeşitli ve yoğun faaliyetler sergileyerek örgüte üye oldukları, bu suretle üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.'' ifadeleri kullanıldı.
İddianamede savunmalarına yer verilen şüpheliler ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.
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