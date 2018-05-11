Terör örgütü PKK'dan üniversite öğrencilerine tuzak

Erzurum'da, üniversite öğrencilerini terör örgütü PKK/KCK'ya kazandırıp kırsala göndermeye çalıştıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren mensuplarının, üniversite öğrencilerini yapıya kazandırmaya çalıştığını ve gençlerin de aralarında bulunduğu kişiler arasından örgütün kırsal alandaki faaliyetlerine katılmaları için eleman bulmaya uğraştığını saptadı.

Tespit üzerine harekete geçen ekipler, örgütün bu faaliyetlerini organize eden 2 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

