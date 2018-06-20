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"Terör örgütü PKK/KCK seçimleri etkilemeye çalışıyor" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 13:28 | Son Güncelleme

Erzurum ve ilçelerinde, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları, halkı örgüt adına tehdit ettikleri ve 24 Haziran'daki seçimlerde vatandaşın oylarını etkilemeye çalıştıkları öne sürülen 15 kişi yakalandı

Erzurum'da, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve örgüt adına tehdit ettikleri vatandaşların 24 Haziran'daki seçimlerde oylarını etkilemeye çalıştıkları iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi, bazı kişilerin, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle kent merkezi ve Karayazı, Tekman, Karacoban ile Hınıs ilçelerinde yaşayan vatandaşları terör örgütü PKK/KCK adına tehdit ettikleri yönünde ihbarlar aldı.

Bu kişilerin ayrıca terör örgütünün propagandası yaptıkları vatandaşların kullanacakları oyları etkilemeye çalıştıkları yönünde tespitler yapan polis, zanlıları yakalamak için harekete geçti.

Ekipler, bu çerçevede kent merkezi ile söz konusu 4 ilçede, sabah saatlerinde yaptığı eş zamanlı operasyonda, Z.M, E.K, A.İ, O.Ö, M.R.K, M.A.T, K.E, A.E, A.S, Y.S, M.D.İ, A.K, Y.P, R.K, A.K. yakalandı.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan operasyonda yakalanan zanlıların bulundukları adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile doküman ele geçirildi.

Zanlıların polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Erzurum Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat polisi terör örgütü PKK/KCK

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