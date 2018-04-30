Adana'da, 2015'te 3 çocuk babası Ethem Türkben'i evinde öldürdükleri ve terör örgütü PKK'nın infaz timinde yer aldıkları ileri sürülen 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Türkben'in (33) eşi müşteki Esma Türkben, tutuklu sanıklar Ferdin Alp, Sedat Önen, Rubar Emen ve tutuksuz sanık C.E. ile taraf avukatları katıldı.
Mahkemede savunma yapan sanık Ferdin Alp, Ethem Türkben'in vurulduktan sonra ambulansın mahalleye girişinin engellenmesi olayıyla hiçbir alakasının olmadığını söyledi.
Ethem Türkben'i yakından tanıdığını ve ağabeyinin arkadaşı olduğunu belirten Alp, şöyle devam etti:
"Ethem Türkben sadece camide Kuran dersi verdiği ve sakalı olduğu için böyle bir şeye maruz kalmıştır. Ağabeyim de Türkben'den ders almıştır. Yakından tanıdığım bir insana böyle bir şey yapman mümkün değildir. Örgüt kampında eğitim almadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Olayla alakam yoktur. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."
Sanık Sedat Önen ise örgütsel hiçbir toplantıya katılmadığını ve infaz emrinden haberinin olmadığını savundu.
Siirt'te karakol inşaatında çalışırken gözaltına alındığını dile getiren Önen, "Örgütle bağlantım olsa zaten karakol inşaatında çalışmazdım. Türkben ile aramda hiçbir husumet yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.
Müşteki Esma Türkben, olay günü evlerine gelenlerin yüzünün kar maskesi ile kapalı olduğunu, gözlerine bakarak teşhiste bulunduğunu aktardı. Türkben, sanıklardan şikayetçi olduğunu yineledi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, dosya kapsamına yansıyan delil durumu, tutuklulukta geçirilen süre nazara alınarak sanıklar Ferdin Alp, Sedat Önen, Rubar Emen'in yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.
- Olay
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Temmuz 2015'te, yüzleri maskeli kişiler evine girdikleri Ethem Türkben'i, 3 çocuğu ve hamile eşinin yanında tabancayla yaralamış, Türkben kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.
Polis yaptığı araştırmada, terör örgütü PKK'nın infaz timinde yer aldıkları ve kırsalda eğitim aldıkları iddia edilen Sedat Önen (22), Ferdin Alp (21) ve Rubar Emen'in (20), herhangi bir örgütle bağlantısı olmamasına karşın sakalı ve muhafazakar kişiliği nedeniyle DEAŞ'lı olmakla suçladıkları Türkben'i evine girerek öldürdüğü bilgisine ulaşmıştı.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 zanlı yakalanarak tutuklanmıştı.
Boydak kardeşler hakkında toplamda 105 yıl hapis istemi!
Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!
Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu
İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Onu görenin okula tekrar başlayası geliyor
Son halini gören tanıyamıyor
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!