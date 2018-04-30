Adana'da, 2015'te 3 çocuk babası Ethem Türkben'i evinde öldürdükleri ve terör örgütü PKK'nın infaz timinde yer aldıkları ileri sürülen 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Türkben'in (33) eşi müşteki Esma Türkben, tutuklu sanıklar Ferdin Alp, Sedat Önen, Rubar Emen ve tutuksuz sanık C.E. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemede savunma yapan sanık Ferdin Alp, Ethem Türkben'in vurulduktan sonra ambulansın mahalleye girişinin engellenmesi olayıyla hiçbir alakasının olmadığını söyledi.

Ethem Türkben'i yakından tanıdığını ve ağabeyinin arkadaşı olduğunu belirten Alp, şöyle devam etti:

"Ethem Türkben sadece camide Kuran dersi verdiği ve sakalı olduğu için böyle bir şeye maruz kalmıştır. Ağabeyim de Türkben'den ders almıştır. Yakından tanıdığım bir insana böyle bir şey yapman mümkün değildir. Örgüt kampında eğitim almadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Olayla alakam yoktur. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

Sanık Sedat Önen ise örgütsel hiçbir toplantıya katılmadığını ve infaz emrinden haberinin olmadığını savundu.