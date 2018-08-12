Terör örgütü PKK'nın oluşturmaya çalıştığı Erzurum grubuna ağır darbe

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 10 teröristten biri olan örgütün sözde Erzurum eyalet sorumlusu "Roni-Munzur" kod adlı Mahmut Laçin'in daha önce etkisizleştirilen aynı görevdeki "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan'ın yerine getirildiği belirlendi.
Valilikten yapılan açıklamada, dün Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı timlerince düzenlenen hava destekli operasyonda, 25 yıldır terör örgütü PKK'nın dağ yapılanmasında faaliyet yürüten, örgütün sözde Dersim saha sorumlusu ve Terörden Arananlar Listesi'nin kırmızı kategorisinde yer alan "Atakan-Mahir" kod adlı İbrahim Çoban’ın da aralarında bulunduğu toplam 10 teröristin ölü olarak ele geçirildiği hatırlatıldı.
Devam eden çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de örgütün sözde Erzurum eyalet sorumlusu "Roni Munzur" kod adlı Mahmut Laçin olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, Laçin'in, 4 Nisan 2018’de aynı ilçede öldürülen örgütün sözde Erzurum eyalet sorumlusu ve kırmızı kategorideki "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan’ın yerine bölgede görevlendirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.
Açıklamada, kentte teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
- Teröristler sansasyonel eylem hazırlığındaydı
Öte yandan, teröristler Çoban ile Laçin'in 23 Temmuz 2018'de kentin kırsalında bir araya gelip birlikte fotoğraf çektirdikleri öğrenildi.
Çoban ve Laçin'in 2 ayrı terörist grubu olarak bölgede sansasyonel eylem yapmak için buluştukları sırada güvenlik güçlerinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildikleri belirtildi.
- Örgütün oluşturmaya çalıştığı Erzurum grubuna darbe
Terör örgütü PKK'nın Erzurum grubuna, güvenlik güçlerince 2016 yılından Nisan 2018'e kadar Tunceli, Erzurum ve Bingöl'de çok sayıda operasyon düzenlenmişti.
Söz konusu tarihler arasında Medeni Sayılgan'ın da yer aldığı 51 mensubu etkisiz hale getirilen örgütün Erzurum grubu tamamen çökertilmişti.
Son operasyonda Laçin'in ölü ele geçirilmesiyle operasyonlarda ağır darbe yiyen örgütün sözde Erzurum grubunu yeniden oluşturmaya çalıştığı anlaşıldı.
Laçin'in ölü ele geçirilmesiyle örgütün yeniden oluşturmak istediği Erzurum grubu ağır darbe aldı.
- Sayılgan'ın suç dosyası kabarık
Terör örgütü PKK'ya yönelik Nisan 2018'de Pülümür ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 7 teröristten biri olan ve Aranan Teröristler Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan örgütün sözde Erzurum eyalet sorumlusu Medeni Sayılgan'ın, bir teğmenin eşi ile 7 askerin şehit edilmesinin de aralarında bulunduğu 16 ayrı terör eyleminin faillerinden olduğu belirlenmişti.
Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin de Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan Mehmet Reber Çetin ile Maşallah Malazgirt olduğu anlaşılmıştı.
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