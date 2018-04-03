SİİRT (AA) - Siirt'te 6 güvenlik korucusu ile bir jandarma uzman onbaşının şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren teröristleri ve iş birlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Ormanardı Köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarını ve iş birlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyon düzenlenen bölgede halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla merkez Kavaközü Köyü mülki sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirilen açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği için önem taşıdığı kaydedildi.
Ormanardı Köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce 30 Mart'ta gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı.
Saldırının ardından bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.
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