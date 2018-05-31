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Terör örgütü propagandasına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 13:22 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan üniversite öğrencisi, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen üniversite öğrencisine 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi Özlem K. katıldı.

Özlem K, duruşmadaki savunmasında, sosyal medya hesabından herhangi bir terör örgütünün propagandasını yapmadığını iddia etti.

Suçsuz olduğunu öne süren sanık, beraatini talep etti.

Özlem K'yi 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU PKK sosyal medya

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