Terör örgütü propagandasına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, sosyal medyadan "terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla yargılanan sanığa, 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Bülent Bakar (26) ve avukatı katıldı.

Savcı mütalaasında, sanığın sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu için, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Bakar, savunmasında, yaptığı paylaşımlardan dolayı pişmanlık duyup hesaplarını kapattığını belirterek "Cahilliğime verin her şeyi, cahilliğimden yaptım. Pişmanım. Suçum daha belli olmadan beni işten çıkardılar. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Bakar'a, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık pişman olduğunu belirttiği için kararı erteledi.

