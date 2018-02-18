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Terör örgütü PYD’nin lojistik yolları kesiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 05:59 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekâtı’nda, çatışmalar Raco kırsalı ve Cinderes’te yoğunlaşırken operasyonun 29’uncu gününde 44 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PYD’nin lojistik yolları kesiliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Zeytin Dalı Harekâtı’nda Afrin’in batısındaki terör örgütü PYD/PKK’nın 6 yıldır işgal ettiği stratejik noktaları temizleyerek güvenli ilerleme hatları oluşturdu. 3 gündür Afrin’in batısında süren çatışmalar sonucu Raco kırsalındaki köylerde hâkimiyet sağlayan komandolar ve ÖSO askerleri kritik noktalara mevzilendi. Kandil’den gelen Raco ve Cinderes’teki teröristlerin Afrin bağlantısı kesilmeye çalışılıyor. Tank ve topçu birliklerinin desteğiyle dağlık arazilere konuşlanan TSK ve ÖSO askerlerinin, teröristlerin sızma girişiminde bulunduğu geçiş yollarını ele geçirdiği bildirildi.

PYD CEPHANESİ BOMBALANDI

Çatışmaların sürdüğü Raco cephesine silah ve asker takviyesi yapılırken stratejik beldeye 2 koldan operasyon yapılması hedefleniyor. Raco’nun alınmasıyla Afrin’e ulaşmanın kolaylaşacağı öngörülüyor. PKK/PYD’li keskin nişancı teröristlerin ise Raco Beldesi’ne konuşlandığı bildirildi.

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre; Afrin’in güneybatısında bulunan Cinderes Beldesi’ne 3 kilometre uzaklıkta çatışmalar devam ederken ağır silahlarla PYD cephaneliği vuruldu. Cinderes ve Raco kırsalındaki terör örgütü mevzileri, insansız hava araçlarıyla belirlenip topçu bataryaları, fırtına obüsleri, çok namlulu roketatarlar ve jetlerle ateş altına alınıyor. Zeytin Dalı Harekâtı’nın 29’uncu gününde 44, toplamda ise 1595 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

13 NOKTAYA UZANAN TÜNEL

Burseya Dağı’ndan 13 ayrı noktaya uzanan ve örümcek ağını andıran tüneller, özel eğitimli komandolar tarafından temizlenip kapatılıyor.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
binpişman hepsi ama çok geç.daha çok ölecekler hainler
ya bırakın allah aşkına kiç kadar yeri 80 milyonluk bir güç 1 aydır hala koylerde
ya arkadaş bırakın saçmalamayı adamlar salakmı tankın topun ucagın önünde duracak kadar onlar askerler gelmeden çokdan kaçmışlardır veya halkın arasına karışmışdır bence
hala aynı hatayı yapıyoruz tünelleri mağaraları kapatmayın tuzaklayıp bırakın.tüneli yok edince başka tünel açıyorlar ama tünellere bubi tuzağı kurup ölen pyd li olursa bir daha tünellere girmeye korkarlar biz böyle tünelleri yok ettikçe başka tüneller açar.artık bu sevdadan vazgeçin.
tunel girislerine egzost gazi verip dumandan zehirletip kursun sikmadan inlerinden çıkartılabilir.
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