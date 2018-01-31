Terör örgütü PYD/ PKK'dan roketli saldırı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin bölgesinden PYD/PKK'lı teröristlerce atılan roket, Kırıkhan'ın Perişan Mahallesi'nde sınırın sıfır noktasındaki boş araziye düştü.

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Jandarma, roketin düştüğü yerde inceleme başlatırken, saldırıdan sonra Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu topçu bataryaları Afrin'deki PYD/PKK terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı.

AA

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