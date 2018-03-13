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Terör örgütü PYD’den temizlenen Afrin’in köylerine dönüş başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 21:56 | Son Güncelleme

Afrin’de PYD’nin işgali ile köylerini terk etmek zorunda kalan Suriye vatandaşları, Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusunun temizlediği köylere geri dönmeye başladı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO), terör örgütü PYD’den temizlediği köylere dönüşler başladı.

Afrin’de PYD’nin işgali ile köylerini terk etmek zorunda kalan Suriye vatandaşları, Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusunun temizlediği köylere geri dönmeye başladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO), terör örgütü PYD’den temizlediği köylere dönüşler başladı. İlk dönüşler Afrin’e bağlı Ömer Uşağı ve Mamal Uşağı köylerine gerçekleşti. Köylerinden çıkarılan köylüler, Özgür Suriye Ordusuna bağlı Fatih Sultan Mehmet Tugayı kontrolünde köylerine giriş yaptılar. Fatih Sultan Mehmet Tugayı Komutanı Ahmet Fetih ve arkadaşları, evlerine dönen köylüleri çikolata ve şekerlerle karşıladı.

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