Terör örgütü PYD/PKK'nın elebaşlarından Müslüm'ün duruşması yarın yapılacak

PRAG (AA) - Çekya'nın başkenti Prag'da önceki gün gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslüm'ün bugün gerçekleştirilmesi öngörülen duruşması yarına ertelendi.
Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necatı Bigalı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Prag Savcılığının bugün duruşmaya ilişkin dosyayı inceleyeceğini, bu nedenle duruşmanın yarın yapılacağını söyledi.
Bigalı, terör örgütünün sözde eski eş başkanı Müslüm'ün geçici tutuklanması için taleplerini Çekya makamlarına ilettiklerini belirterek Adalet Bakanlığının en kısa sürede Müslüm'ün Türkiye'ye iadesi için gerekli resmi evrakları Çekya makamlarına göndereceğini vurguladı.
PYD/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslüm'ün ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.
Sefer görev emriyle ilgili Hükümetten son dakika açıklama!
Jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleri Afrin'e girdi!
'Eşim maaşını şans oyunlarına yatırıyor'
Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı
Kürt Şahinleri Tugayı Afrin'e gidiyor
Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Samsung Galaxy S9 Türkiye satış fiyatı ne kadar ve özellikleri neler | Samsung yeni akıllı telefonlarını tanıttı
Erdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili ilk açıklama
AK Parti kongresinde ilginç görüntü! Başbakan Yıldırım'ın kıyafeti dikkat çekti!
Üvey kardeşini dağ evine götürüp dehşeti yaşattı!
Cinsel terapistten olay tavsiyeler
İşte Türkiye'nin en çok izlenen Youtuber'ı
Kraliyet gelininin bu pozları ülkeyi karıştırdı
Kuzey Kore'nin ponpon kızı fena yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum