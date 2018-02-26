Terör örgütü PYD/PKK'nın elebaşlarından Müslüm'ün duruşması yarın yapılacak

PRAG (AA) - Çekya'nın başkenti Prag'da önceki gün gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslüm'ün bugün gerçekleştirilmesi öngörülen duruşması yarına ertelendi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necatı Bigalı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Prag Savcılığının bugün duruşmaya ilişkin dosyayı inceleyeceğini, bu nedenle duruşmanın yarın yapılacağını söyledi.

Bigalı, terör örgütünün sözde eski eş başkanı Müslüm'ün geçici tutuklanması için taleplerini Çekya makamlarına ilettiklerini belirterek Adalet Bakanlığının en kısa sürede Müslüm'ün Türkiye'ye iadesi için gerekli resmi evrakları Çekya makamlarına göndereceğini vurguladı.

PYD/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslüm'ün ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.