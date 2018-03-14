HABER

Terör örgütü sivillerin Afrin'den çıkışını hendeklerle engelliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 19:23 | Son Güncelleme

TSK'ya ait İHA'lar, YPG/PKKlı teröristlerin, sivillerin Afrin kent merkezinden çıkmasını hendekle engellediği anları kaydetti - Sivillerin kazı yapan dozere engel olmak ve kenti terk edebilmek için teröristlere kafa tuttuğu görüldü

AFRİN/ANKARA (AA) - Afrin ilçe merkezindeki YPG/PKK'lı teröristlerin kenti terk etmek sivilleri hendekler kazarak engellemeye çalıştığı anlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava araçları (İHA) tarafından kaydedildi.

AA'nın ulaştığı İHA görüntülerinde, bir dozerin ilçe merkezinden hareket ederek sivillerin Afrin kent merkezini terk etmeye çalıştığı bir noktaya geldiği görülüyor.

Dozer, teröristlerin sivillere ait araç konvoyunu beklettiği bir noktanın hemen ilerisinde, yolun önünü kesecek şekilde kazı çalışması yapıyor.

Çıkış noktasına doğru araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturan siviller bu sırada toplanarak dozerin yanına gidiyor ve teröristlerin kazısına engel olmak istiyor.

Halkı engellemeye çalışan teröristlerin yoğun tepki gördüğü fark edilirken, birçok sivil eli silahlı teröristlerle tartışıyor.

Bu sırada yaşlı bir kadının önce teröristleri ikna etmeye çalıştığı, ardından teröristlerin dizdiği taşları elleriyle kaldırarak yolu açmaya çabaladığı İHA görüntüsüne girdi.

Görüntülerde, bazı sivillerin dozeri, kepçesine çıkarak engellemeye çalıştığı da fark edildi.

TSK'ya ait İHA'lar, daha önce de YPG/PKKlıların sivillerin ilçeden çıkışını engellemek için yollarını kestiğini ve teröristlerin ateş açtığını kaydetmişti.

Oğlunu öldüren iş adamından şok ifadelerOğlunu öldüren iş adamından şok ifadeler
Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladıTürkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı
NATO'dan tartışılacak Afrin açıklamasıNATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sarıyer'de esrarengiz olay! Taksicinin dikkati ortaya çıkardı

Sarıyer'de esrarengiz olay! Taksicinin dikkati ortaya çıkardı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Günlük burç yorumları 15 Mart Çarşamba - İrem Su'dan burç yorumları (12-18 haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları 15 Mart Çarşamba - İrem Su'dan burç yorumları (12-18 haftalık burç yorumları)

Teröristlere Afrin bozgunu! Sivillerle kaçıyorlar

Teröristlere Afrin bozgunu! Sivillerle kaçıyorlar

Pilot Melike Kuvvet’in cenazesi Konya’ya getirildi

Pilot Melike Kuvvet’in cenazesi Konya’ya getirildi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.