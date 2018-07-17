Terör örgütü Telabyad'ta sözde bayrağını indirip flamasını astı

Terör örgütü PYD/YPG’nin kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinde asılı bulunan sözde bayrağını indirerek küçük bir flama astığı gözlendi.

Türkiye'nin Akçakale ilçesinden de görülen sözde flamanın bir benzerinin de Telabyad Gümrük Kapısında da aslılı olduğu belirlendi.

(İHA)

