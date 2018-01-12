Terör örgütü üyesi uygulamada yakalandı

Aydın'da terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan şüpheli, uygulama sırasında yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Kent Meydanı'nda uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Mobil Park ekipleri, şüphe üzerine M.S'yi durdu.
Genel Bilgi Tarama (GBT) sistemi üzerinden yapılan kontrolde şüphelinin, hakkında terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan arandığı belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, Aydın Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
(AA)
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