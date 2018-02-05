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Terör örgütü yandaşları Alman Meclisi önünde çadır açtı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 19:13 | Son Güncelleme

Terör örgütü PYD/PKK yandaşları başkent Berlin'de Federal Meclis (Bundestag) önünde çadır açarak propaganda yaptı

BERLİN (AA) - Almanya'da terör örgütü PYD/PKK yandaşları başkent Berlin'deki Federal Meclis (Bundestag) önünde çadır açarak, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'na karşı propaganda yaptı.

Terör örgütü yandaşlarının Almanya'da yasaklanan Öcalan posterlerini kullanmamaları ancak PYD/PKK'nın uzantısı YPG'nin paçavralarını çadıra asmaları dikkati çekti.

Alman Meclisinde muhalefette bulunan Sol Parti'nin desteklediği PYD/PKK yandaşlarına polisin müdahale etmediği görüldü.

Terör örgütünün çadırına davet edilen Almanlar ve diğer ziyaretçilere Türkiye karşıtı broşürler dağıtıldı.

PYD/PKK yandaşları Zeytin Dalı Harekatı'na ve Almanya'nın Türkiye'ye silah satışına karşı destek talep etti

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Anahtar Kelimeler:
PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu: PYD-YPG

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