Terör örgütü yandaşları Macaristan’da neye uğradığını şaşırdı

Macaristan’da Türk vatandaşları, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto etmek isteyen terör örgütü PKK yandaşlarının protesto gösterisine “Şehitler ölmez vatan bölünmez, Ya Allah bismillah Allah-ü Ekber, YPG, PKK teröristtir’’ sloganlarıyla karşılık verdi.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Türkiye Büyükelçiliği önünde ellerinde terör örgütü PKK, PYD ve PYG bayrakları ile terörist başı Öcalan’ın fotoğrafı olan gruba en güzel cevabı Macaristan’da yaşayan Türkler, Azerbaycanlılar ve Macar vatandaşları verdi. Protestoculara karşı Türk vatandaşları ellerinde salladıkları Türk bayrakları ile ‘‘Şehitler ölmez vatan bölünmez, Ya Allah bismillah Allah-ü ekber, YPG, PKK teröristtir’’ sloganları atarak karşılık verince grup neye uğradığını şaşırdı. Büyükelçilik önünde toplanan Türk vatandaşları daha sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi.

Macaristan’da yaşayan Türk iş adamı Orhan Yaşar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin dalı harekatını desteklediklerini, devletin ve hükümetin de yanında olduklarını, Türkiye Cumhuriyeti’nde bir tane Türk kalana kadar devletin ve Türkiye’nin bölünmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti’ni kimsenin parçalayamayacağını söyledi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Macaristan Başkanı Mehmet İnceoğlu, ‘‘Bizler de burada 100 kişi olarak hem Büyükelçilik binasını koruma adına, hem de Afrin’deki kahraman ordumuza mesajımızı belirtmek için burada toplandık. Buradaki çocukların nasıl kandırıldıklarını görüyoruz. İnanılmaz bir yaş ortalaması var burada. Biz Türk vatandaşları olarak bunlara Avrupa’da izin vermemeye özen gösteriyoruz.’’ diye sözlerini tamamladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Avrupa Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Başar ise, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini, Macaristan’da da protestolarla karşı karşıya olduklarını belirtti. Başar, ‘‘Türk Sivil Toplum Örgütleri ve duyarlı insanlar olarak Türk devletinin yanında her zaman olduğu gibi yerimizi aldık. Şu anda birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönem. Birbirimize daha sıkı kenetlenmemiz gerekiyor" diye konuştu.

30 kişilik grup 20 dakikalık protestonun ardından polis eşliğinde Büyükelçilik önünden ayrıldı. Türk vatandaşları ise bir süre daha Büyükelçilik önünde kaldıktan sonra dağıldı.