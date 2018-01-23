Terör örgütü yandaşlarından 3 yalan fotoğraf daha!

TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyon sırasında çekildiği iddia edilen 3 fotoğrafın daha eski tarihli, farklı olaylara ait olduğu ve içlerinden birinin terör örgütü PKK’ya yakın yayın organlarında 2014'te kullanıldığı ortaya çıktı.
Twitter’da "TSK’nın sivilleri hedef aldığı" iddiasıyla paylaşılan sedyedeki çocuk fotoğrafının, 29 Ağustos 2017’de Suriye’nin kuzeyindeki Mare kentinde ABD destekli ve terör örgütü YPG öncülüğündeki SDG'nin düzenlediği saldırıda çekildiği belirlendi.
Sosyal medyada "Afrin’de TSK’ya ait savaş uçağı düşürüldü" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, 16 Mart 2012’de Afganistan’da bir helikopter kazasına ait olduğu ortaya kondu.
Yine Twitter’da çokça paylaşılan "5 TSK tankını imha eden kişi" iddiasıyla servis edilen fotoğrafın ise 13 Temmuz 2014’te örgüte yakınlığıyla bilinen bir sitede "YPG gelişmiş antitank füzeleriyle IŞİD’e cevap veriyor" başlığıyla paylaşıldığı tespit edildi.
Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik kara propaganda yapmaya devam eden terör örgütü destekli hesaplar bu kez kendilerini yalanlamış oldu.
Dün ve önceki gün de terör örgütleri yandaşları tarafından kara propaganda amacıyla gerçek dışı fotoğraflar yayılmaya çalışılmıştı.
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