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Terör örgütü yandaşlarından 3 yalan fotoğraf daha!

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 15:48 | Son Güncelleme 4 saat önce

Terör örgütü ve yandaşlarının kara propagandası sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan başlatılan karalama kampanyasında terör örgütü PKK, bu sefer de kendini yalanladı.

Terör örgütü yandaşlarından 3 yalan fotoğraf daha!

TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyon sırasında çekildiği iddia edilen 3 fotoğrafın daha eski tarihli, farklı olaylara ait olduğu ve içlerinden birinin terör örgütü PKK’ya yakın yayın organlarında 2014'te kullanıldığı ortaya çıktı.

Twitter’da "TSK’nın sivilleri hedef aldığı" iddiasıyla paylaşılan sedyedeki çocuk fotoğrafının, 29 Ağustos 2017’de Suriye’nin kuzeyindeki Mare kentinde ABD destekli ve terör örgütü YPG öncülüğündeki SDG'nin düzenlediği saldırıda çekildiği belirlendi.

PKK hesapları harekete geçti! Kara propagandaya başladılar

Sosyal medyada "Afrin’de TSK’ya ait savaş uçağı düşürüldü" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, 16 Mart 2012’de Afganistan’da bir helikopter kazasına ait olduğu ortaya kondu.

Yine Twitter’da çokça paylaşılan "5 TSK tankını imha eden kişi" iddiasıyla servis edilen fotoğrafın ise 13 Temmuz 2014’te örgüte yakınlığıyla bilinen bir sitede "YPG gelişmiş antitank füzeleriyle IŞİD’e cevap veriyor" başlığıyla paylaşıldığı tespit edildi.

Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik kara propaganda yapmaya devam eden terör örgütü destekli hesaplar bu kez kendilerini yalanlamış oldu.

Dün ve önceki gün de terör örgütleri yandaşları tarafından kara propaganda amacıyla gerçek dışı fotoğraflar yayılmaya çalışılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Terör örgütü Afrin kara propaganda zeytin dalı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
la kimsenin umrunda değil ezin geçin hepsini bunların yalanı bitmez. yolunuz açık Rabbim yarcımdınız olsun yiğit koçlar.
Allah askerime zeval vermesin bunlar havlasın dursunnnnn
Mynet haberden beklediğim duruş budur.
onlari servis eden sizin trolleriniz.kurt basinin da hicde oyle haberler cikmadi, kendi kendinizi yalanlayin.
BU TERÖRİSTLERİ SAH TESLIM ALMAYIN ??
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