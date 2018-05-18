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Terör örgütü yanlısına Türk Bayrağını vermeyen kadın konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 15:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İngiltere ziyareti sırasında PKK’lıların saldırısına uğrayan ve Türk bayrağını PKK’lılara vermeyen Fethiye Kubal olay anını anlattı. Kubal, “Bayrağıma, namusuma, Türkiye’me, Cumhurbaşkanıma sahip çıktım” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İngiltere ziyareti sırasında terör örgütü PKK’nın saldırısına uğrayan Fethiye Kubal açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayın şokunu üzerinde hisseden Kubal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen telefonun ardından kendini daha iyi hissettiğini söyledi. Kubal PKK’lıların saldırı anını şöyle anlattı:

“Kötü şeyler tabii ki çok çok kötü. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız için oradaydık, onu desteklemek için oradaydık. İlk gittiğimde İngiliz polisine sordum dedim ki 'biz number 10’a geldik nasıl girebiliriz nereye gidebiliriz' dedi ki 'number 10’a ben bile giremiyorum kapılar kapalı sen nereye gidiyorsun.' Dediği söz aynen böyle, sonra bir adamın genç delikanlıya doğru koştuğunu görünce ben orada ciddi bir travma yaşadım. Bunu da sonra videoları seyrederken bu ben değilim diyorum. Ardından çocuğa vuramadığını görünce ben biraz sakinleştiğini hissettim. Sonra bağırıyorum PKK’ya karşı. Birisi geldi elimden bayrağı almaya çalıştı bayrağın sapı burkuldu. Elhamdüllillah alamadı Allah'ıma binlerce şükürler olsun iyi ki alamamış. Çok dua ediyorum alsaydı daha kötü şeyler olacaktı çünkü o benim namusumdu Türkiye’min namusuydu Türkiye’min simgesiydi, sembolüydü."

"KONU MAHKEMEYE TAŞINACAK"

Elindeki Türk bayrağını bırakmayan Fethiye Kubal yaşanan olayın ardından bir de fiziksel şiddete maruz kaldı. Uzun zamandır sağlık problemi yaşayan Kubal kendisine saldıran PKK’lı hakkında hukuksal yollarda hakkını arayacağını belirtti. “Cumhurbaşkanımız içeriye girmeden önce bir zatın beni arkamdan ittiğini videolardan gördüm. Ben o travmada hatırlamıyorum hiç beni ittiğini ne yaptığını” diyen Kubal, “Bunları yenerek karşılarında durdum bayrağıma sahip çıktım namusuma sahip çıktım Türkiye’me sahip çıktım Cumhurbaşkanıma sahip çıktım’’ diye konuştu.

ERDOĞAN'IN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonla görüştüğünü ifade eden Fethiye Kubal, “Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman arkasındayız. Beni kendisi aradı, çok mutlu oldum, çok onurlandım. Allah ondan razı olsun. Beni o kadar mutlu etti ki ilk arayanlardan biri oldu, nasıl ulaştı bilmiyorum. Konuşmasını dinledim televizyonda. Nene Hatun kelimesini duyunca o kelime beni çok etkiledi ondan sonra ben bir daha ulaşmak istiyorum Cumhurbaşkanıma. Beni Nene Hatun olarak gördüğü için Allah ondan razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız sizi çok seviyoruz Allah yolunuzu açık etsin” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
türk bayrağı ingiltere PKK Fethiye Kubal

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
buyutmeyin bu kadar bayrak hepimizin klasik akp propagandasi bu yemezler
@arjursum tamamdır gazilik maaşı garanti
Bence Türkiye umurunuzda değil.Sadece akp ve Erdoğana sahip çıktnız.
yine başladılar yurtdışı saçmalıklarına anlaşılan mit bunlara çalışıyor
Ver mehteriiii:))
Ha ha ha. Gülünç. Peki o pkk lı hangi ülke vatandaşı???
REİS Gururumuz Halkına her zaman her yerde sahip çıkıyor.Desteğimiz tam durmak yok.
O protestoda chp liler pkk lılarla yan yana omuz omuza duruyorlardı Uyanın millet !
@extrabilenadam yoksa burada farklı mı?
anlaşıldı..! tiyatro...
BAYRAĞINI SEV SAHİP ÇIK AMA CUMHURBAŞKANI NE ALAKA NEDEN SİYASİ MALZEME YAPIONUZ HERŞEYİ
Yurtdışında yaşayıp seçimlerde benim yönetim şeklimi belirme hakkı çok saçma. Siz çok seviyorsanız buyurun Türkiyede yaşayın.
Bayrağı almaya çalışan chp li
tamam gazi maaşı bağllarlar yakında !
bu ülke düne kadar açılım zırvalıklarında türk bayrağı taşıyanların göz altına alındığınıda gördü. o kadar vatan sevdalıları ki T.C ye , andımıza bile tahammül edemediler sonra 15 temmuzda millet kurtarınca oldu aziz millet. akpli vekiller ve Erdoğan çıkarlarına neresi gelirse oraya dönüyorlar
Kurmaca, kurmaca oğlan yüzünü neden gizliyor seçim öncesi senaryoları
YAPTIGINIZ BENİ HİÇ ETKİLEMEDİ DOGRUSU OYUN GİBİ KOCAMAN BİR ERKEK SEN ELİNDEN BİR ÇIRPIDA KOPARIP ALIR İNGİLİZ POLİSİDE İŞİN İÇİNDE
ne işin var ingiltere ellerinde gel vatanına seni bekler
yorumlara bakılırsa bu ucuz propoganda yenilmiyor artık.
vatanını bayrağını cumhurbaşkanını bukadar seviyorsunuz da neden tr de yaşamıyorsunuz buyrun gelin görelim yasayabiliyormusunuz
Gel Türkiye ye aylık 1.600 tl ile yaşamını sördürmeye çalışda görelim. Medeniyetin özlüklerin göbeğinde yaşayıp masal okuma.
KAMYONCU ŞERİFE DEĞİLMİ BU . ?
Birini sevmeye bilirsin..bayrak için onurlu mücadeleye sayğı gösteren ..nine hatuna..ama burda saygısızlık yapmyı çok iyi beceriyosunuz..siz ve sizin zihniyetiniz bitti artık..ancak buradan havlarsınız..
PAPARAZİ HABER TOPLUMUN MNEVİ DUYGULARINI ATEŞLEYİP ÖNE ÇIKARMAYA ÇALIŞAN BİR AKP Lİ VE SÖZDE PKK LI REFERANSLARI OLAMAZMI OLABİLİR MÜMKÜN ,ÇAKMA 15 TEMMUZ KAHRAMANI VAR, HABURDA GÖZÜMÜZDE PKK YI SALDILAR BARIŞ SÜRECİ OLARAK, PKK İLE MASAYA OTURULDU 80 MİLYONUN GÖZÜNDE OLDU.
Canım ablam helal olsun
Türkiyenin onurunu gururnu bu ülkede yaşayanlar savunur. Size gerek yok. Türkiyede yaşamıyorsun ama orada yaşayanları yönetilme şekline müdahil oluyorsun.
yemezler artık yemezler
PKK bir terör örgütüdür ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak sorunudur. Ancak bu meseleler yüzünden pirim yapan kişilerinde doğru bir duruş yapmadıklarını düşünüyorum. Örneğin PKK ile çarpışıp gazi olan askerlerimizi aramazlar mesala! Yada maaş bağlama hususunda çok cimri davranırlar! Ancak kendilerine karşı bir eylem karşısında duran insan hemen gündem olur vede o kişi hemen medyatik oluverir! Bunu istismar edenler ve bunlardan iş çıkaran siyasilerin tavırları yanlıştır. Tıpkı Şerife Boz'un yaptığı gibi! tıpkı Kabataş'da üzerine işenen kadın gibi, tıpkı Üsküdar'daki moruk gibi!!!
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