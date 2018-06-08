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Terör örgütü yıktı, devlet ihya etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 11:15 | Son Güncelleme

PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu viran olan Diyarbakır'ın Sur ilçesi, görevlendirme yapılan belediyeler ile ilgili bakanlıklarca yapılan çalışmalarla ayağı kaldırıldı - Devletin desteğiyle zararları giderilen ilçe esnafının yüzü, sağlanan huzurla yeniden gülmeye başladı - Esnaf Atila Altındağ: - "Olaylar döneminde hükümetimiz Sur'un eski haline getirileceği sözünü vermişti. Yapılan çalışmalar sayesinde Sur, eski canlılığını kazandı" - Esnaf Timur Timuçin: - "Devlet sözünü yerine getirdi. Her yer ihya edildi"

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu büyük mağduriyet yaşayan Sur esnafı, sağlanan huzur ortamında iş yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kırsaldaki saldırılarını 3 yıl önce şehir merkezlerine taşıyan teröristlerin kazdığı çukurlar, kurduğu barikatlar, tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle Sur'da yüzlerce esnaf kepenk kapattı, bazıları çareyi başka ilçelerde iş yeri açmakta buldu, kimisi de iş yerinden alabildiği ürünleri tezgahlarda sattı.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından güven ortamının sağlandığı ilçede, görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir ve Sur belediyeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere kamu kuruluşlarının yoğun çalışması sonucu ilçe eski günlerine yeniden kavuştu.

- Huzur içerisinde satış yapıyor

İş yerleri yenilenen, sigorta prim ve vergi borçları ertelenen, krediye kavuşturularak mağduriyeti giderilen esnaf, huzur içerisinde satış yapıyor. Böylece yüzü yeniden gülmeye başlayan Sur esnafı, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesinin memnuniyetini yaşıyor.

Esnaf Atilla Altındağ (45), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları acı günlerde gelecekle ilgili umutlarını adeta kaybettiklerini söyledi.

Ancak devlet yetkililerinin yaralarının sarılacağına ilişkin verilen sözlerin ardından projelerin hızla uygulamaya geçirildiğini belirten Altındağ, devletin huzuru tesis etmesiyle Sur'un eski ihtişamına kavuştuğunu dile getirdi.

- "Sur, Diyarbakır'ın kalbidir"

Yapılan restorasyon çalışmaları sayesinde Sur'un eski günlerine geri döndüğünü vurgulayan Altındağ, "Olaylar döneminde hükümetimiz Sur'u eski haline getirileceği sözünü vermişti. Yapılan çalışmalar sayesinde Sur, eski canlılığını kazandı. Sur Diyarbakır'ın kalbidir." dedi.

Altındağ, terörün bitmesiyle ilçeye huzur geldiğine değinerek bundan sonrası için her şeyin daha güzel olacağını anlattı.

- "Aylarca dükkanlarımızı açamadık"

Esnaf Timur Timuçin (43) de terör saldırıları olduğu dönemde ilçe halkının çok sıkıntı yaşadığını anımsattı. Devletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade eden Timuçin, bu sayede eski günlerine kavuştuklarını söyledi.

Kentin ticaret merkezi konumundaki Sur'a vatandaşın gelmesiyle satışın artığını ve bu yüzden de mutlu olduklarını belirten Timuçin, "Aylarca dükkanlarımızı açamadık. Burada büyük acılar yaşadık. Daha sonra devletimiz tadilat sürecine girdi, camilerimizi, çarşımızı, kiliselerimizi restore etti. Devlet sözünü yerine getirdi. Her yer ihya edildi." diye konuştu.

- Terör olayları bitti, çarşı canlandı

Faysal Çelik ise devletin esnafın zararını ödediğine, verdiği sözleri yerine getirdiğine işaret ederek "Bu sayede tarihi ilçe eski ihtişamlı günlerine döndü. Terör olayları bitti, çarşı canlandı." değerlendirmesini yaptı.

İlçe sakinlerinden Abdülsamet Değer de devletin sağladığı huzur ortamının devam etmesini istediklerini vurguladı.

Esnafın yarasının sarılması için devam eden çalışmalardan duydukları memnuniyete dikkati çeken Değer, "Huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bir canlanma başladı. Sur halkı devletin sözünün yerine getirmesinden memnun kaldı. Esnaf kazanç sağlıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
devlet Diyarbakır esnaf Huzur PKK sur ilçesi terör

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