Terör örgütü yıktı, devlet ihya etti

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu büyük mağduriyet yaşayan Sur esnafı, sağlanan huzur ortamında iş yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kırsaldaki saldırılarını 3 yıl önce şehir merkezlerine taşıyan teröristlerin kazdığı çukurlar, kurduğu barikatlar, tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle Sur'da yüzlerce esnaf kepenk kapattı, bazıları çareyi başka ilçelerde iş yeri açmakta buldu, kimisi de iş yerinden alabildiği ürünleri tezgahlarda sattı.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından güven ortamının sağlandığı ilçede, görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir ve Sur belediyeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere kamu kuruluşlarının yoğun çalışması sonucu ilçe eski günlerine yeniden kavuştu.

- Huzur içerisinde satış yapıyor

İş yerleri yenilenen, sigorta prim ve vergi borçları ertelenen, krediye kavuşturularak mağduriyeti giderilen esnaf, huzur içerisinde satış yapıyor. Böylece yüzü yeniden gülmeye başlayan Sur esnafı, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesinin memnuniyetini yaşıyor.