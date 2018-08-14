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Terör örgütünde büyük ayrışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:06 | Son Güncelleme

TSK'nın aralıksız devam eden operasyonları, terör örgütü PKK'da ayrışmalara neden olurken, teröristler, verilen kayıplardan birbirlerini sorumlu tutmaya başladı - Teslim olanların ifadelerine de yansıyan tartışmalarda, bölücü terör örgütü mensupları, silah, mühimmat ve malzeme nakli yaptırdıkları iş birlikçilerinin kendilerini satmaya başladığını, bu nedenle güvenlik güçlerince yerlerinin tespit edildiğini belirtti

SARP ÖZER - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) aralıksız süren operasyonları, terör örgütü PKK içinde ayrışmalara neden oldu.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bölücü terör örgütü mensupları, kendi içinde büyük tartışmalar yaşarken, bu durum, teslim olan teröristlerin ifadelerine de yansıdı.

İfadelere göre, terör örgütündeki büyük kayıplar nedeniyle teröristler birbirlerini suçlamaya başladı. Bölücü terör örgütü mensupları, silah, mühimmat ve malzeme nakli yaptırdıkları iş birlikçilerinin de kendilerini sattıklarını ifade etti.

Bu sayede güvenlik güçlerince yerlerinin öğrenildiği ve operasyonların yapıldığını kaydeden teröristlerin "bu tür nakil işlerinde artık kendi içlerinden güvenilir kişilerin kullanılması ve daha dikkatli davranılması gerektiği"ni ifade ettikleri belirlendi.

Yakalanan bazı iş birlikçiler de ifadelerinde söz konusu olayları doğrularken, bölücü terör örgütünde birçok konuda önemli ayrışmaların yaşadığını belirtti.

- "Hareket serbestisi azaldı"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve SETA Güvenlik Uzmanı Murat Aslan, güvenlik güçlerinin yoğun operasyonları sonucu terör örgütünün hareket serbestisinin önceki yıllara oranla azaldığını söyledi.

Terör örgütü PKK'ya katılımın çok düşük düzeyde olduğunu dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Bölücü terör örgütü, bu nedenle zayiatlarını gizlemeye çalışıyor ve mevcut üyelerini örgütten ayrılmamak için baskı altında tutuyor. Ancak örgüt içerisindeki ayrışmalar ve yaşanan kayıplar sonrasında Türkiye ve Irak kuzeyindeki terör örgütü mensuplarının örgütten kaçma çabası sürüyor. Bu çerçevede son dönemde özellikle Silopi bölgesinde terör örgütünden kaçarak güvenlik kuvvetlerine teslim olan terörist sayısında büyük bir artış söz konusu."

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Anahtar Kelimeler:
terör örgütü pkk TSK Türk Silahlı Kuvvetleri

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