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Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi yerle bir edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 20:19 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen çalışmalar kapsamında terör örgütüne ait 5 sığınak, 2 adet avcı boy çukuru, toprağa gömülü vaziyette 1 ton el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, 4 adet 12 kilogramlık dolu mutfak tüpü imha edildi.

Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi yerle bir edildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis’in Tatvan ilçesi Tokaçlı köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla 04 Nisan 2018 tarihinde 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon esnasında yapılan temas araması (T/A) faaliyetinde, 5 sığınak, 2 adet avcı boy çukuru, toprağa gömülü vaziyette 1 ton EYP yapımında kullanılan amonyum nitrat, 4 adet 12 kilogramlık dolu mutfak tüpü, muhtelif yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiş. Tespit edilen sığınak ve avcı boy çukurları kullanılamaz hale getirilerek, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış, delil niteliği taşımayan diğer malzemeler yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
PKK terör Mağara imha

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