Terör örgütüne büyük darbe! 1 tondan fazla malzeme ele geçirildi!

"Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda Pülümür kırsalında 6 adet sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde 1 adet 2 tonluk su deposu, 1 adet güneş paneli, 4 adet kürek, 3 adet kazma, 3 adet ekmek sacı, 10 adet battaniye, 5 kilogram motor yağı, 1 adet akü, 10 metre hortum, 100 adet mum, 1 adet fener, 100 metre kablo, 180 metre naylon, 215 adet pil, 2 adet kilim, 2 adet hasır, 1 adet ocak, 50 metre ip, 3 çift mekap ayakkabı, 30 metre hortum, 10 metre halat, 31 adet koli bandı, 250 metre jiletli tel, çok miktarda çivi, 20 kilogram fasulye, 30 kilogram salça, 15 kilogram pul biber, 320 kilogram tuz, 80 kilogram bulaşık deterjanı, 20 kilogram çamaşır deterjanı, 170 kilogram şeker, 450 kilogram un, 25 kilogram kuru kayısı, 33 adet diş macunu, 5 kilogram tütün, 50 kilogram soğan, 32 paket maya, 25 kilogram kırmızı mercimek, 14 adet çamaşır tozu, 3 kilogram sabun, çok miktarda tıbbi malzeme, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.

Açıklamada, terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

MARDİN'DE DE BİR TERÖRİST TESLİM OLDU



Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında Suriye'den kaçan terör örgütü PKK/PYD-YPG mensubu 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Derik ilçesi kırsal alanında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde ise 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet el bombası, 127 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 440 adet Biksi makineli tüfek fişeği ele geçirildi.