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Terör örgütüne şok üstüne şok! Kobani'deki anonslar Türkiye'den duyuluyor

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 15:43 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'yla darmadağın olan terör örgütü YPG, yaralı militanları için Kobani’de kan anonsları yaptırıyor.

Türkiye’nin ÖSO birlikleriyle birlikte Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı harekatı 13’üncü gününe girdi. Operasyonda ağır kayıplar veren terör örgütü, yaralılar için Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Kobani’de kan toplamaya çalışıyor. Terör örgütü, hoparlörlerden sürekli anonslar yaparak halkı kan vermeye çağırıyor. Anonslar Türkiye tarafındaki Mürşitpınar’dan da duyuluyor.

790 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Dün başta Darmık Dağı olmak üzere Afrin’in değişik bölgelerine yönelik operasyonda 78 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay’dan harekatla ilgili yapılan son açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 18 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.”

YPG'DEN KURTULAN KÖYDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda stratejik Burseya Dağı'nın alınmasından sonra, PKK/KCK/PYD-YPG'li teröristler, 4 yıl önce ele geçirdikleri Kastel Cindo köyünü terk etti. PKK/YPG'li teröristlerin bölgeye terk etmesine en çok sevinenler ise 4 yıldır onların tehditleri altında yaşamlarını sürdürmek zorunda olan köylüler oldu.

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Anahtar Kelimeler:
YPG Kobani Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Kansızın kanı mı olur
Nasıl bir milletiz, yine de insan içi bir cızz oluyor! Ancak yaptıkları yapacakları aklımıza geldikçe beter olsunlar diyoruz ..
SAVAŞLARIN KAZANANI YOKTUR. SADECE SİLAH TÜCCARLARI KAZANIR. KAN ANONSU BİRİLERİNİ MUTLU EDİYORSA ARTIK KIYAMET GELMELİDİR. GELMELİ VE KOPMALIDIR. İNSANLAR DÜNYAYA VE İNSANA DAİR TÜM DEĞERLERİ TÜKETTİLER. KÜRT YA DA TÜRKÜN ÖLÜMÜ DEĞİL, TÜM DÜNYANIN DOĞAL BİR DÖNÜŞÜMLE İNSANLARDAN KURTULMASI GEREKİYOR. VE BU ÇOK UZAK DEĞİL ARTIK.
chpkk yandaşları gitsin anca onların kanı tutar.
demek ki iyi vuruyoruz
1000 yıllik ayn el arap 2 yılda kobani oldu
hıc bır zaman ypg pkk bu tur halk örgütleri tehdıt etmez ettırmez. varsa ispatı kanını kanıtlayın gorelim. yok anons edıldı yok benı kacırdılar yok zorla silah verdıler hepsi külliyen yalan
VAROLSUN AK PARTİ VAROLSUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ
vur mehmedim vur vur dağ taş esas duruşa geçsin
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