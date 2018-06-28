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"Terör örgütüne ve PKK'ya ciddi bir şekilde destek verdiler""

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 19:32 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "(CHP) Hem bir taraftan HDP'yi ve PKK'yı destekleyeceksiniz ondan sonra da şehit cenazelerinde timsah gözyaşlarıyla bu milleti aldatacaksınız. PKK'nın cenazeleri var, biz zaten onları kısıtlı kaldırtıyoruz, orada size bir kontenjan verdirtiriz, oradaki cenazede sandıktaki birlikteliğinizi aynı şekilde devam ettirirsiniz" - "CHPliler seçim sonrası Kılıçdaroğlu'nu protesto etmek için CHP Genel Merkezi'ne gittiler mi? Ama bir tanesi 'bir oyu CHP'ye, bir oyu HDP'ye' derken bir geri adım atmadılar, CHP Genel Merkezi'nde protesto etmediler. Terör örgütüne ve PKK'ya ciddi bir şekilde destek verdiler"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(CHP) Hem bir taraftan HDP'yi ve PKK'yı destekleyeceksiniz ondan sonra da şehit cenazelerinde timsah gözyaşlarıyla bu milleti aldatacaksınız. PKK'nın cenazeleri var, biz zaten onları kısıtlı kaldırtıyoruz, orada size bir kontenjan verdirtiriz, oradaki cenazede sandıktaki birlikteliğinizi aynı şekilde devam ettirirsiniz." dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Burada konuşan Soylu, seçimlerin sorunsuz geçtiğini, katılımın da üst seviyede olduğunu söyledi.

TBMM'de temsilin yüzde 98'i bulduğunu ifade eden Soylu, Türkiye'nin demokratik açıdan güzel bir sınav verdiğini dile getirdi.

Yerel seçimlere yönelik de çok çalışmaları gerektiğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Demirtaş 8,5 aldı, HDP'nin oyu 11,5 oldu, 3 puanı CHP kendi oyundan Demirtaş'ın oyuna taşıyarak, Doğu ve Güneydoğu'da oyu düşen, milletin orada itibarını alamayan HDP'ye İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerden oy taşıyarak, onu barajın üzerine taşıdı. Bugün CHPliler açıklama üzerine açıklama yapıyorlar, hiç kendinizi zorlamayın, kafanızı dağa taşa vurmayın. CHPliler seçim sonrası Kılıçdaroğlu'nu protesto etmek için CHP Genel Merkezi'ne gittiler mi? Ama bir tanesi 'bir oyu CHP'ye, bir oyu HDP'ye' derken bir geri adım atmadılar, CHP Genel Merkezi'nde protesto etmediler. Terör örgütüne ve PKK'ya ciddi bir şekilde destek verdiler. Öyle şimdi şehit cenazelerine biz gideriz, toplu kadroyla gideriz, öyle üç kuruşa beş köfte yok.

Hem bir taraftan HDP'yi ve PKK'yı destekleyeceksiniz ondan sonra da şehit cenazelerinde timsah gözyaşlarıyla bu milleti aldatacaksınız. PKK'nın cenazeleri var, biz zaten onları kısıtlı kaldırtıyoruz orada size bir kontenjan verdirtiriz, oradaki cenazede sandıktaki birlikteliğinizi aynı şekilde devam ettirirsiniz. İstanbul'da il başkanı getirdiniz, askere ve polise hakaret etti, şehidimize hakaret etti. Onun eline bir bayrak verirsiniz, CHP bayrağıyla beraber Canan Kaftancıoğlu gider. O cenazeye gitmek şanınıza da yakışır, şerefinize de yakışır. Bu millet bütün bu tablonun hepsini açık bir şekilde görmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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