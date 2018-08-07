HABER

Terör örgütünün 2 numarası öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 07:18 | Son Güncelleme

Tunceli kırsalında faaliyet gösteren sol terör örgütü TKP/ML-TİKKO'nun Türkiye'deki iki numaralı ismi 'Deniz Doğan' kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş (35) ile örgütün 'sözde' Ovacık gücü sorumlusu 'Yusuf' kod adlı İlker Tezer'in (33) de aralarında bulunduğu 6 teröristin öldürüldüğü operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Terör örgütünün 2 numarası öldürüldü!

Tunceli kırsalında terör örgütü PKK ile birlikte silahlı faaliyet yürüten Maoist sol örgüt TKP/ML- TİKKO'nun Türkiye'deki iki numaralı ismi 'Deniz Doğan' kod adlı, Cumhur Sinan Oktulmuş'un, uzun yıllar PKK içinde Kandil bölgesinde silahlı eğitim aldıktan sonra Tunceli kırsalına geldiği öğrenildi. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye, Tunceli-Erzincan arasında, Ovacık sınırlarındaki Mercan Dağları'nın eteklerinde bulunan Işıkvuran ile Şahverdi köyleri arasındaki bölgede, bir grup TKP/ML-TİKKO üyesinin askeri karakollara yönelik silahlı eylem yapmak için hareket halinde olduğu belirlendi. Dün sabah saatlerinde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekât (JÖH) timleri, bölgeye hava destekli operasyon başlattı. Dün gece saatlerinde, Şahverdi kırsalında ormanlık alanda terörist grubun tespit edilmesiyle çatışma çıktı. Tunceli ve Ovacık merkezden bölgeye sevk edilen JÖH timleri ile TKP/ML-TİKKO'lu teröristler arasında çok yakın mesafede sabah saatlerine kadar süren çatışmada, 6 terörist ölü ele geçirildi.

Öldürülen teröriistlerden birinin, TKP/ML-TİKKO'nun Türkiye'deki iki numaralı ismi, 'Deniz Doğan' kod adlı, Mersin Tarsus doğumlu Cumhur Sinan Oktulmuş olduğu belirlendi. Oktulmuş'un yaklaşık 12 yıldır örgütün kırsal alan yapılanması içinde yer aldığı ve Tunceli kırsalında birçok eyleme katıldığı tespit edildi. Öldürülen teröristlerden diğerinin ise örgütün sözde Ovacık gücü sorumlusu, Tunceli doğumlu 'Yusuf' kod adlı İlker Tezer olduğu belirlendi.

Her iki teröristin de İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Turuncu Kategori'de yer aldığı öğrenildi.

DHA

PARTNERKocama terlik getirmekten asla gocunmamKocama terlik getirmekten asla gocunmam
Günlük burç yorumları: 7 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları Günlük burç yorumları: 7 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları
'İstanbul Eylem Planı'nın detayları ortaya çıktı'İstanbul Eylem Planı'nın detayları ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PKK Terör örgütü deniz doğan tkp/ml TİKKO Ovacık

En Çok Okunan Haberler

Cemile Bayraktar'dan tepki çeken paylaşım: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük

Cemile Bayraktar'dan tepki çeken paylaşım: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük

Aleyna Tilki'den ateşli paylaşım

Aleyna Tilki'den ateşli paylaşım

Yine kadın cinayeti! Ormanda cansız bedeni bulundu

Yine kadın cinayeti! Ormanda cansız bedeni bulundu

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

İlker Tezer öldürüldü

İlker Tezer öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu

Adana'da yasa dışı bahis operasyonu

On Numara sonuçları: On bilenler büyük ikramiyeyi paylaştı! (6 Ağustos 2018 On Numara sonucu)

On Numara sonuçları: On bilenler büyük ikramiyeyi paylaştı! (6 Ağustos 2018 On Numara sonucu)

'Eve erkek alıyor' sözünü duyunca çılgına döndü!

'Eve erkek alıyor' sözünü duyunca çılgına döndü!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Günlük burç yorumları: 7 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 7 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

'İstanbul Eylem Planı'nın detayları ortaya çıktı

'İstanbul Eylem Planı'nın detayları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.