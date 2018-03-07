HABER

Terör örgütünün gerçek yüzü! Hafıza kartından çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 14:10 | Son Güncelleme

Afrin'de operasyon sonrası ele geçirilen fotoğraflarda okul sıralarında kalem tutma çağında 13-17 yaşındaki çocuklara, terör örgütünün silahlı eğitim verdiği görülüyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri tarafından defalarca gündeme getirilen terör örgütü YPG/PKK'nın savaştırdığı çocuklara ait görüntüler, bölgede ele geçirilen fotoğraf makinalarının hafıza kartlarıyla belgelendi.

Hafıza kartlarından terör örgütü YPG/PKK'nın "çocuk savaşçıları" çıktı

1 / 15

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın hazırlık aşamasında paniğe kapılan YPG/PKK, çocukları zorla "silah altına alma" eylemlerini artırmıştı.
2 / 15

Bölgede ele geçirilen dokümanlar, terör örgütünün kirli yüzünü ortaya çıkardı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından da daha önce defalarca gündeme getirilen YPG/PKK'nın savaştırdığı çocuklar, bu kez kendi çektikleri fotoğraflarla belgelendi.
3 / 15

Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerilerinde ve barınma yerlerinde ele geçirilen fotoğraf makinelerinden çıkan hafıza kartları ile dokümanlar, terör örgütünün küçük yaştaki çocuklara verdiği silah eğitimlerini ve dağdaki yaşamlarını ortaya koyuyor.
4 / 15

Ele geçirilen fotoğraflar ve dökümanlarda, yaşları 13 ile 17 arasında olduğu tahmin edilen çocuklara ait görüntüler bulunuyor.
5 / 15

Okul sıralarında kalem tutma yaşındaki çocukların, kaleşnikofları havaya kaldırdıkları ve nişan almış vaziyette silahlı eğitime tabi tutuldukları fotoğraflarda yer alıyor. Çocukların, bölücü terör örgütü PKK'nın ele başı Abdullah Öcalan ve örgütün diğer sözde "yöneticilerinin" fotoğrafları önünde poz verdikleri görülüyor.
6 / 15

ÇOCUK SAVAŞÇILAR RAPORLARDA

ÇOCUK SAVAŞÇILAR RAPORLARDA
Dünyanın görmezden geldiği "çocuk savaşçılar" konusu insan hakları örgütleri tarafından da belgelenerek zaman zaman kamuoyunun dikkatine sunuluyor.
7 / 15

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) gibi kuruluşlar, PYD/PKK'nın çocukları savaştırarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini kayda almıştı. HRW'nin Suriye'nin kuzeyinde yaşanan insan hakları ihllalerine ilişkin raporunda, terör örgütü YPG/PKK'nın özellikle bölgedeki küçük yaştaki çocukları savaştırması, ihlallerin ilk sırasında yer aldı.
8 / 15

BM tarafından "Çocuk Askerlerin Kullanımına Karşı Uluslararası Gün" ilan edilen 12 Şubat'ta yazılı bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba, Suriye'nin, çocukların en fazla savaşçı olarak kullanıldığı ülkeler arasında yer aldığını açıklamıştı.
9 / 15

10 / 15

11 / 15

12 / 15

13 / 15

14 / 15

15 / 15

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin PKK TSK Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Suudi Arabistan'dan 'Türkiye' açıklaması

Suudi Arabistan'dan 'Türkiye' açıklaması

Okuyucu Yorumları 56 yorum
7 yasinda tecevuze ugranmiyorlar hic deyilse!!!!!bu gidisle akp oy vermeyenler hapse girecek kalkip insan haklarindan bahs ediyorsunuz hadi lann!
1 tanesini bile sağ bırakmayın
Çok yazık. Cahillik ülkeleri ne hale getiriyor. Çaresiz bir durum. Yine en merhametli ordu Türk ordusu.
lanet olsun bu hale bunlari getirenler
arkadaş ne kadar çirkinler.
@kral_king_1985 size öyle geliyor.nedense baska teröristlerde size first layd görünüyor :)
kocaman bir ordu 47 gün bu çocuklara karşı mesafe 6 km
yetişkinler g korkusundan masum bebelerin aklını çeliyor yazık günah bu bebelere
UNICEF, Save the Children sivil toplum kuruluşları uykuya devam...
@hiperactive03 Turkiye alehine ya uyur tabi
Bunlar da hiç zorla gitmiş,zorla tutluyomuş yüz ifadesi varmı,,,hepside bilerek gitmiş terörist olmuş,şimdi ölmemek için zorlandıklarını söylüyecekler tabiki,teröristler başarılı olsalardı hiç böyle şikayetçi olmuyacaklardı,,,asla inanmıyorum bunların kendilerine acındırmalarına ve bu durumda terörist olmaktan böylece sıyrılırım kurtulurum oyunlarına.Göreceksiniz bunları zamanla asla ve asla güvenmiyorum inanmıyorum.gayet neşeli gülüyolar pozlar vermişler.
siz bu coluk cocukla Türk ordusunu yeebileceginizimi dusünüyonuz. biraz realist olun ve silahlarinizi birakip teslim olun. cocuklari bilerek ve isteyerek ölüme sürüklüyosunuz. sizi cehennem bile kabul etmez.
cocuklarin yeri okullardir, siz onlara baska sans vermediginizde celladiniz olurlar.vietnam da amerikaya karsi kucucuk cocuklar savasti amerikanin sonu malum.kobanide isidi gomdu cocuklar.kaybedecek hicbirseyleri olmazsa herkes savasir.siz padisahiniza haykirin 6 yasindaki cocuga asker kiyafeti giydirip propaganda malzemesi yapanlari kinayin, ahkam kesin comarlar.
bu fotolarin cogu daha once internet sitelerinden yayinlandi, .padisahiniza ilk once laf edin, 5-6 yasinda cocuklara asker kiyafeti giydirip sehit edebiyati yapip alkislayan zzalimler, kendinize bakin.
@mkiymaz mal kim belli oluyor, sen babalarini hapsedersen, koyunu yakarsan kulturunu yasaklarsan, gelir sizin gibilerin celladi olurlar, helal olsun o yurekli insanlara.hic degilse sizin gibi klavye arkadasindan fedailik yapmiyorlar, vietnamda amerikaya kan kusturdular o cocuklar, fasist rejiminizide o cocuklar al asagi edecek.
@arode tam bir malmışsın. asker kıyafeti giydermekle terör arasında hangi kafayla bağ kurdun. sende tam bir teröristsin demekki.
@arode 80 li yıllarda köyleri basıp masum insanları çoluk çocuk bebekleri öldürenler zalim değilmi bilmeden konuşma dingil kiminle savaştığınızı bilmiyorsunuz şimdiye kadar sabrettik artık sabır fallan yok hepiniz öleceksiniz
yılanın başını küçükken ezeceksin eğer benim askerime namlu dorultuyorsa kellesini alacaksın af maf yok
silah tutuyosa devlete silah sıkabiliyorsa 5 yaşında bile olsa acımam gebersin
Allah kahretsin sizi, çocukları bilerek ölüme götürdüler
15 yaşında evlenmeyi bilir bu suryeliler savaşmayıda bilir madem evleniyorsa ama bizim bura gelen diğer soydaşları habire çocuk üretiminde
yorumlara bakiyorum. kin nefret insanları ne hale getiriyor. herşeyden önce fotoğraflarda gördüğünüz kişiler daha çocuk. bir şekilde beyinleri yıkanmış kimi sonrasında doğruyu buluyor çıkmak istesede çıkamıyor. önce insan olup bir düşünmek lazım.
Hepsi domuz gibi semirmiş. Yok açlıktan örgüte katılmışlar da yok zorla götürülmüşler.... %99 gönüllü gidiyor. Evet bunlar çocuk, evet bunlar cahil, evet bu eller kalem kitap tutmalı ama eğer terör için silah tutuyorsa o eller kırılmalı da.
Bu kızlar türbanlı olsa hiç problem olmazdı bizim dinciler için
@mezargedigi Allah yüce Türk milletini sizlerden korusun. gerisini şanlı ordumuz hallediyor zaten.
@mezargedigi balkabağı konuşmak için konuşma.az biraz yukarıda tasidigin saksinin hatırına düşünüp yorum yap. Yada yapma mecbur değilsin kendine kufrettirmeye.
BU GÜNÜN ÇOCUKLARI YARININ TERÖRİSTLERİ
allah kahretsin pkk yi kücucuk cocuklari tehdit ve santajla kandirip goturuyorlar.
Kan içici Amerika ne şerefin var ne de haysiyetin. Sür öne çocukları iç kanlarını. Onursuz şerefsiz Amerika. Birgün yıkılırsın şu dünyada huzur bulur inşallah.
gencinden yaslisina akp fasizmine karsi direnilecektir bu kadar basit
Yüzlerin de hiç de zorla getirildik havası ama askerimizin eline geçtiğin de hüngür hüngür ağlarlar
yazıklar olsun bu çocukların analarına babaları onları oraya cıkaranlara . lanet olsun o çocukların ellerine silah veren zihniyete . o kız çocuklarının beyinlerini yıkayıp ellerine silah verip aksamlarıda onların namuslarına el uzanların el uzattıranların el uzatmalarına müsade edenlerin Allah bin türlü belasını versin .
@mechulkedi görmüyon galiba fotoları nasıl sırıtıyorlar aklı eriyor demek ki vatana millete hainlik eden bacım bile olsa affetmem bunu böyle bil
bu çocukları böyle ölum makineleri haline getirenlerin ALLAH belasinı versin
bunlar yakalandıklarında bizi kaçırdılar, zorla örgüte aldılar diyorlar...resimlere baktıkça hepsi gönüllü olmuş gibi bir halleri mevcut
Bataklığı kurutun bataklığı. Anofellerin dişileri hem ürer hem hastalık yayar. Bunların dişileri de elebaşıları, karayılan gibi yılanlar. Onları bulup temizleyin. O gençlerden islah edilebilecek olan zaten edilir. Kurşun sıkıyorsa savaşta acıma yoktur. Bize merhamet öğretmeye kalkan karşı tarafa öğretsin onu. Apo denilen kanser hücresinin ölümüne yol açtığı 30.000 den fazla çoluk çocuk, kadın gerçeği ortadayken kimse o kanser hücresine merhametli o demiyordu.Masal okumayın .
ne karaktersizce yorum yapanlar var onlar cocuk ve isgal altinda cogu beyinleri yikanarak yada tehditle evlerinden ailelerinden alinan cocuklar devletimiz hergün sayi acikliyor şu kadar terörist öldürdük diye bu şekilde olmaz!sen bu şerefsizlerin basindakilere dokunamazsan kellelerini alamazsan böyle daha cok insan kandirip cepheye yollarlar o yuzden de senelerdir pkk bitmez tabi sivrisinekler dağilir yeter ki batakliği kurutun
Vallahi niye bizim çocuklarımız kanmıyor,iki üç yaşında ki çocuklarımız Vatan Bayrak Atatürk sevgisini biliyor Öyle yetişiyor.çocuk ailesinde ne görürse onu bilir öyle yetişir geçin bunları.iki yaşında çocuklarımız Bayrak Vatan Atam diye haykırıyor,eli silah tutuyorsa onu birinin istemesiyle tehditiyle yapıyorsa biraz düşünsün neden bana bunu yaptırıyolar diye,birde artık herşey görülüyor biliniyor telefon tv internet,hiçmi bu teröristlerin yaptıklarını duymuyolar görmüyolar,aileletini tehdit ediyolarsa onların bunu bilmesi gerekir.iyiyi kötüyü en azından ayırması gerekir.poz vermek değil o V
ne yazzikki dogudada bu isi yapiyorlar askerlik zamanimdan biliyorum hergün istihbarat gelirdi.
Ölümün yaşı olmadığı gibi hainliğe kesilen cezanın yaşı olmaz. Hainliğin hükmü ölümdür. Hepsinin cezası kesilecek inşallah.
aklı olan bir ana önce ürgütten kaçar..teslim olur.yoksa hepsinin sonu ölüm olacaktır.terörün sınıfı ve aklılığı yoktur.
Çocuklarmış hepside Türkiye ye doğru silahlarını doğrultmuş,hedeflerinde sadece Türkiye var,aileleride Türkiye de dir bunların,Türkiye de rahat nasılsa,teröristler kazanırsa,hop oraya geçecekler,kazanamıyacaklar asla Allah onlara öyle bir fırsat vermesin.yani her iki tarafa da bu şekilde oynarız elimizde tutarız düşünceleri bu,böylelikle durum ne olursa olsun mağduru oynayıp kurtulmak amaç,madem zorla götürülmüşler bunca çocuğun içinde hiç mi cesaretli olan yok bir tane bile,elinde silah var nasılsa silahını çevirsin tarasın teröristleri bu kadar zormu,Türkiye ye Türk Askerine doğtultacağına
aklı var fikri var anasını da babasının da kendininde eğer oraya gidip eline silahı alıyorsa terörist olmuş demektir çocukluk o anda biter kafasına kurşuni yer bizim mehmedimiz de çocuk 20 yaşında gençliğinin baharında ben ölecegime onlar olsun hiç acindirmayin milleti ...
ne için savaştıklarından haberleri bile yok..yazık..olan o zavallı cahillere olyor..biz bu vatanı oyun hamurundan yapmadık,kampanyadan kazanmadık! bir taşını yerinden oynattırmayız! bu böyle bilinsin..
bu çocukların günahı ne bee bunları bu hale getirenler utansın.. okunuşu bile aynı Ha Kürt Türk
Vallahi niye bizim çocuklarımız kanmıyor,iki üç yaşında ki çocuklarımız Vatan Bayrak Atatürk sevgisini biliyor Öyle yetişiyor.çocuk ailesinde ne görürse onu bilir öyle yetişir geçin bunları.iki yaşında çocuklarımız Bayrak Vatan Atam diye haykırıyor,eli silah tutuyorsa onu birinin istemesiyle tehditiyle yapıyorsa biraz düşünsün neden bana bunu yaptırıyolar diye,birde artık herşey görülüyor biliniyor telefon tv internet,hiçmi bu teröristlerin yaptıklarını duymuyolar görmüyolar,aileletini tehdit ediyolarsa onların bunu bilmesi gerekir.iyiyi kötüyü en azından ayırması gerekir.poz vermek değil o V
Yazık günah be. Ana kuzusu daha bunlar Allah bilir nasıl beyinlerini yıkadılar... Yazık çok yazık
Devletime silah doğrultana, devletimin sıktığı mermi ne adres ne yaş sormuyor bilginiz olsun. Kanına hainlik girenin kanı kurusun.
köy basıp kundaktaki bebeleri öldürenlere acımayın hepsi yok olsun
BUNLARI DESTEKLEYİNİN KÜRTLÜĞÜNDEN ŞÜPHE EDERİM KÜRT KARDEŞLERİMİZ NAMUSUNA DÜŞKÜNDÜR BUNLARIN HEPSİ ERMENİ TOHUMU
Diğer Haberler
Konya’dan “Vicdan Konvoyu” yola çıktı

Konya’dan “Vicdan Konvoyu” yola çıktı

Safiyet Bayat Sinop’ta 15 Temmuz’u anlattı

Safiyet Bayat Sinop’ta 15 Temmuz’u anlattı

“Vicdan Konvoyu” Hatay’a gitmek üzere yola çıktı

“Vicdan Konvoyu” Hatay’a gitmek üzere yola çıktı

’Vicdan Konvoyu’na Kütahya’dan destek

’Vicdan Konvoyu’na Kütahya’dan destek

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! İşte en güzel Kadınlar Günü mesajları

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! İşte en güzel Kadınlar Günü mesajları

Oyuncu Sinan Albayrak'tan Suriyeli yetimlere destek

Oyuncu Sinan Albayrak'tan Suriyeli yetimlere destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.