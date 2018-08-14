Terör örgütünün mağdur ettiği esnaf devlete minnettar

Teröre karşı verilen mücadele sayesinde huzurlu bir ortamda gönül verdiği marangozluktan ekmeğini kazanmaya devam eden ve ailesinin geçimini sağlayan Berçin, devlete minnettar.

Terör örgütü PKK mensuplarının 3 yıl önce Sur'da gerçekleştirdiği saldırılara kadar babası ile aynı dükkanda çalışan 58 yaşındaki Berçin, teröristlerce kazılan çukurlar, tuzaklanan patlayıcılardan dolayı büyük mağduriyet yaşadı.

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır Sur ilçesinde marangozluk yapan ve PKK'lı teröristlerin 3 yıl önce gerçekleştirdiği saldırılarda malzemeleri yakılan Hüseyin Berçin, devlet desteğiyle huzurlu bir ortamda işini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Terörü bin kere lanetliyorum. Terörün sonu yoktur. PKK Kürt halkına en büyük zararı verdi. Kürt halkına zarar vermekten başka hiçbir şey yapmadı. Allah devleten bin kere razı olsun. Hem maddi hem manevi bize destek verdi. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Şu anki durumumuz Allah'a şükür çok iyiye gidiyor."

Terör örgütü PKK'nın Kürt halkının hiçbir zaman savunucusu olmadığını aktaran Berçin, sözlerini şöyle sürdürdü:

- "Allah devletten bin kere razı olsun"

Berçin, yavaş yavaş kendilerini toparlamaya çalıştıklarını ve iyi yol katettiklerini dile getirerek, kendilerine bu mağduriyeti yaşatan PKK'ya tepkisini dile getirdi.

"Terör olayları bizi çok kötü etkiledi. İşimizden, gücümüzden olduk. Malımızı yaktılar, yıktılar, terörü lanetliyorum. Terör örgütü malımızı yaktıktan sonra babam üzüntüden kalp krizi geçirdi ve onlar yüzünden öldü." diyen Berçin, teröre rağmen marangozluğa devam etmek için elinden gelen çabayı gösterdiğini belirtti.

Berçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırılarından dolayı çok mağdur olduklarını söyledi.

Sur ilçesinde terör saldırıları yaşanmadan önce işlerinin iyi olduğunu, günde 100 geleneksel tabure, 10 tabut yaptığını anlatan Berçin, saldırılarda olumsuz etkilendiklerini ancak devletin o dönem kendilerini hiç yalnız bırakmadığını vurguladı.

Saldırılar nedeniyle işlerinin düştüğünü anlatan Berçin, "Bizi en kötü etkileyen terör olaylarıydı. O olaylardan sonra evlerini Sur'dan götüren usta, çırak ve kalfalar işi de bırakmak zorunda kaldı." diye konuştu.

- "Aşkla mesleğimi sürdürmeye devam edeceğim"

Teröre rağmen işini bırakmadığını ifade eden Berçin, "Bu benim mesleğim. Bu marangozlar çarşısında usta olarak bir ben kaldım. Allah devletten razı olsun, kapalı olduğumuz dönemler için bizlere maddi yardımda bulundu. İşlerimiz açıldı. Aşkla mesleğimi sürdürmeye devam edeceğim. Bize sahip çıkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Onun sayesinde memleket ayakta durdu." ifadelerini kullandı.

İşini severek yaptığını, 50 seneden fazla bu mesleği icra ettiğini belirten Berçin, dünyaya bir daha gelse yine marangozluk yapacağını aktardı.

Berçin, sipariş üzerine hazırladığı, bölgede kürsü olarak bilinen tabureleri Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderdiğini, bunu üreten usta olmadığı için kimi zaman siparişleri yetiştiremediklerini sözlerine ekledi.

