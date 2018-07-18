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Terör örgütünün mühimmat deposu imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 16:18 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat deposunun imha edilme anına ilişkin görüntüler paylaşıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat deposu imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat deposunun imha edildiği açıklandı.

Deponun vurulma anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde mühimmat deposunun tam isabetle vurulduğu görülüyor.

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