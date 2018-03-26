Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

PKK'nın sözde Münbiç yöneticisi Şervan Derviş keskin nişancılar tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Derviş, terör örgütü tarafından birçok kirli iş için görevlendirilmiş, Kandil'in talimatlıyla bazen 'sözcü', bazen de 'komutan' kılığına girmişti. Son olarak PKK/PYD’nin Münbiç’te kurduğu sözde askeri meclisin sözcüsü olarak atanmıştı. Bu nedenle PKK içinde 'joker' olarak biliniyordu. İşgal altındaki Münbiç'i ziyaret eden ABD'li Korgeneral Paul E. Funk'la birlikte poz verip Türkiye'ye tehditler savurması ise büyük tepki çekmişti.

GÖĞSÜNDEN İKİ KEZ VURULDU



İddiaya göre, ABD'nin 'general' olarak tanımladığı terörist Derviş, önceki gece PKK/PYD'nin Münbiç'teki sözde ana karargâhına gitmek için aracına binmeye çalıştığı sırada, kurşunların hedefi oldu. Derviş, kimliği belirlenemeyen bir keskin nişancı tarafından göğsünden iki kez vuruldu. Teröristbaşının korumalarının hedef olmaktan korktukları için bir süre Derviş'e müdahalede bulunamadığı öğrenildi.

ERBİL'E GÖTÜRÜLDÜ



A Haber'de yer alan habere göre, Şervan Derviş, daha sonra korumaları tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı. Örgüt 'ağır yaralı', yerel kaynaklar ise öldüğü bilgisini geçti. Kandil'in talebi üzerine Derviş'in Erbil’e götürüldüğü ve Barzani’ye bağlı güçlerin hastane etrafında kuş uçurtmadığı öne sürüldü.