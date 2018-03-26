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Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 14:30 | Son Güncelleme

Sözde Münbiç yöneticisi terörist Şervan Derviş'in önceki gece keskin nişancıların hedefi olduğu öldürüldüğü öne sürüldü.

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

PKK'nın sözde Münbiç yöneticisi Şervan Derviş keskin nişancılar tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Derviş, terör örgütü tarafından birçok kirli iş için görevlendirilmiş, Kandil'in talimatlıyla bazen 'sözcü', bazen de 'komutan' kılığına girmişti. Son olarak PKK/PYD’nin Münbiç’te kurduğu sözde askeri meclisin sözcüsü olarak atanmıştı. Bu nedenle PKK içinde 'joker' olarak biliniyordu. İşgal altındaki Münbiç'i ziyaret eden ABD'li Korgeneral Paul E. Funk'la birlikte poz verip Türkiye'ye tehditler savurması ise büyük tepki çekmişti.

GÖĞSÜNDEN İKİ KEZ VURULDU

İddiaya göre, ABD'nin 'general' olarak tanımladığı terörist Derviş, önceki gece PKK/PYD'nin Münbiç'teki sözde ana karargâhına gitmek için aracına binmeye çalıştığı sırada, kurşunların hedefi oldu. Derviş, kimliği belirlenemeyen bir keskin nişancı tarafından göğsünden iki kez vuruldu. Teröristbaşının korumalarının hedef olmaktan korktukları için bir süre Derviş'e müdahalede bulunamadığı öğrenildi.

ERBİL'E GÖTÜRÜLDÜ

A Haber'de yer alan habere göre, Şervan Derviş, daha sonra korumaları tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı. Örgüt 'ağır yaralı', yerel kaynaklar ise öldüğü bilgisini geçti. Kandil'in talebi üzerine Derviş'in Erbil’e götürüldüğü ve Barzani’ye bağlı güçlerin hastane etrafında kuş uçurtmadığı öne sürüldü.

KATLİAMLARIYLA BİLİNİYOR

ABD silahlarına ve askerlerine güvenen PKK/PYD’li terörist Derviş, Münbiç’e harekâta hazırlanan Türkiye’yi tehdit etmeye kalkmıştı. Tıpkı Afrin’den ardına bile bakmadan kaçan teröristler gibi, “Müdahale olursa, Türk askerine cehennemi yaşatırız” demişti. Münbiç’te Arap halkı katlederek etnik temizlik yapan terörist, Ayn el Arap ve Tel Abyad’dan Türkiye’ye yönelik saldırıların da baş faillerinden biri olarak biliniyor.

MÜNBİÇ'TE EĞİTİP AFRİN'E YOLLADILAR

Şervan Derviş, Twitter adresinden ABD’liler tarafından Münbiç’te eğitilen teröristlerin fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu teröristlerin Afrin’de Mehmetçik’e saldırılar düzenlediği ortaya çıkmıştı.

ABD'LİLERLE ŞOV YAPTI

DEAŞ’la mücadele adı altında PKK tarafından işgal edilen bölgelere 20’ye yakın üs kuran ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Afrin’den sonra sıra Münbiç’e de gelecek” açıklamasının ardından büyük panik yaşamıştı. Bu nedenle ABD’li Korgeneral Paul E. Funk bölgeye giderek teröristbaşı Derviş’le poz vermiş ve “Bizi vurursanız agresif şekilde karşılık veririz” diyerek Türkiye’yi tehdit etmişti.

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münbiç Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı PKK PYD şervan derviş

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bilginin kaynağı A HABER ise Teyit'e muhtaç bir haberdir.
allah büyük!!
çok canlar aldı meleklerde onun canını aldı
Buda Diğerleri gibi sonradan Hortlamasında.. Yoksa ölmesinde bir sakınca yoktur. Bu vatana yan bakanın cezası aynen böyle olsun..!
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