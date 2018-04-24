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Terör örgütünün teleferiği imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 20:18 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristler tarafından kurulup kullanılan bir teleferik imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristler tarafından kurulup kullanılan bir teleferik imha edildi.

TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda, teröristler tarafından bir nehir üzerinde köprü görevi görmek için kurulup kullanılan bir teleferiğin imha edildiği bildirildi.

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