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Terör örgütünün yalanları bitmiyor! 'Yan yatayım daha inandırıcı olur'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 10:12 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK’nın Afrin’de Türkiye’nin kimyasal silah kullandığı iftirasını desteklemek için düzenlediği ‘hastane tiyatrosu’ ayağına dolandı. Bir hastanede çekilen düzmece video maskelerini düşürdü.

Terör örgütünün yalanları bitmiyor! 'Yan yatayım daha inandırıcı olur'

PKK’nın uluslararası yayın kuruluşularını da ortak ederek TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin’de kimyasal silahla bir köyü bombaladığı iftirasını yayma çabası duvara tosladı. Önce kendisi Suriye’nin pek çok bölgesinde kimyasal gazlı bomba kullanan rejimin SANA haber ajansı, ardından Alman Deutsche Welle kanalı ve Reuters haber ajansı, YPG’lilerin tanıklığıyla Türkiye’nin Afrin’in sınırdaki bir kasabayı kimyasal silahla bombaladığı ve 6 örgüt yandaşının zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı haberini geçti. Ancak bu habere kaynak olan ve hastanede çekilen kurmaca görüntülerde yalan terör örgütünün kendi ayağına dolandı. Görüntülerde hastaneye yatmış numarası yapan teröristler kamera kaydının açık olduğunu unutarak konuşuyor.

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“YATAYIM İNANDIRICI OLUR”

Yüzlerinde oksijen maskesi takılı teröristler kurgu yaptıklarını resmen itiraf ediyor. Birbirlerine rollerini iyi oynamaları gerektiğini söyleyen teröristler ‘Yan yatayım mı daha inandırıcı olur’ diyor. Ardından ‘Yüzümdeki maskeyi çıkarın nefes alamıyorum’ şeklindeki sözleri de görüntülerin düzmece olduğunu açıkça gösteriyor.

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ÖLÜ ÇOCUĞUN DA GÖZLERİ OYNADI

Bir başka düzmece görüntüde ise bir çocuğun Türk askeri tarafından öldürüldüğü tiyatrosu çevriliyor. YPG’liler burada da yine komik duruma düştü. Sözde annesi ölen çocuğunun üzerine ağıt yakarken birden bire ölü çocuğunun gözleri oynuyor. Bunun üzerine videoyu çeken YPG’liler çocuğun yüzünü kapatıyor. (Akşam)

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Afrin PKK Türkiye

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