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Terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 17:48 | Son Güncelleme

Antalya'da sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri öne sürülen 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Antalya'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edenlere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda söz konusu suça karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 3'ü, savcılık ifadelerinin ardından salıverildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı HAKARET sosyal medya terör propagandası

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