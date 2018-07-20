Terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret iddiası

Antalya'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edenlere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda söz konusu suça karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 3'ü, savcılık ifadelerinin ardından salıverildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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