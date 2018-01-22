Terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiile haklarında yakalama kararı verilen 12 kişiden 9'u gözaltına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital dokümana el konuldu.
(AA)
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