Terör propagandasına tutuklama

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde, hakkında terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Keban ilçesi Fırat Köprüsü girişinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir minibüste kimlik kontrolü yapıldı.
Kontrolde hakkında terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş 3,5 yıl hapis cezası bulunan İ.E. (25) yakalandı.
Gözaltına alınan İ.E, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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