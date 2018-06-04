"Terör saldırısı bahanesiyle kandırıldık"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, avukatları ve müşteki avukatları hazır bulundu.
Sanıklardan eski üsteğmen Alper Çakır, olay haftasınca 18 Temmuz'daki alayın kuruluş yıl dönümü töreni ve tarihi belirli olmayan alarm eğitimine yönelik hazırlıklar yapıldığını dile getirdi.
Eğitime yönelik 20 kişilik takımlar oluşturulduğunu, askeri personelin iletişim bilgilerinin alındığını aktaran Çakır, eğitimin 18 Temmuz töreninden sonra yapılması teklifinde bulunduklarını ancak komutanlarının bunu kabul edilmediğini belirtti.
Kuruluş yıl dönümü töreni için 13 Temmuz'da yapılan provayı Orgeneral Yaşar Güler'in de izlediğini anlatan Çakır, dönemin alay komutanı Muhsin Kutsi Barış'ın alarm eğitimi hazırlıklarını Güler'den gizlediğini, sözde eğitimden Güler'in haberdar olması halinde darbe girişiminin önceden açığa çıkacağını bildirdi.
Olay akşamı eğitim maksatlı alarmın verildiğini, kışlaya gittikten sonra terör saldırıları nedeniyle cep telefonlarının toplandığını ifade eden sanık Çakır, bundan bir süre sonra sanık Koltarla'nın, "Sıkıyönetim ilan edildiği" ve "Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu" açıklamalarını yaptığını kaydetti.
Açıklamalar üzerine Koltarla'nın yanına gittiğini anlatan Çakır, "Koltarla bana, IŞİD saldırıları nedeniyle yaralıların olduğunu, hemen otobüslerle hareket edeceğimizi söyledi. Öndeki aracı takip etmemizi isteyen Koltarla, bana nereye gideceğimizi söylemedi." ifadelerini kullandı.
Otobüslerin Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarına giriş yaptığını, neler olduğunu anlamak için radyoyu açtığında darbe girişimini öğrendiğini dile getiren Çakır, Koltarla'nın yanına gittiğinde lojmanların yanında bulunan TRT'de yaralı askerlerin olduğunu, onları almaları gerektiğini söylediğini beyan etti.
Eski üsteğmen Çakır, "Terör saldırısı bahanesiyle kandırıldık. Başımıza komutan diye getirilenlerin aslında birer hain olmasından benim ve personelimin suçu yoktur. Ne benim ne de ailemin Fetullah Gülen denilen alçak ve onun müritleriyle alakam olmamıştır." ifadesini kullandı.
Çakır, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
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