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Terör saldırısında yaralanan asker memleketi Sinop'a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 21:29 | Son Güncelleme

Terör saldırısında yaralanan asker memleketi Sinop'a getirildi

SİNOP (AA) - Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Astsubay Muhammet İbrahim Kurt memleketi Sinop'a getirildi.

Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla Sinop Havalimanı'na getirilen Kurt'u, burada ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altınbaş, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ve diğer protokol üyeleri karşıladı.

Sağlık ekiplerince havalimanında bekletilen ambulansa alınan Kurt, daha sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

Kurt'un tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Kurt'un annesi Ayla Kurt, terör örgütleri ve destekçilerine tepki göstererek, "Oğlumla gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun onu bize bağışladı. Türk askeri bizim gurur kaynağımız." dedi.

Anne Kurt'un, oğluna ambulansa alınışı sırasında öperek moral verdiği görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Jandarma Astsubay Muhammet İbrahim Kurt PKK Sağlık Bakanlığı sinop

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