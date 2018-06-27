Terör saldırısında yaralanan askere ziyaret

SİİRT (AA) - Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Eruh'ta PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan askeri hastanede ziyaret ederek, saldırıda kullanılamaz hale gelen cep telefonunun yenisini hediye etti.
Başkan Vekili Taşkın, Siirt Devlet Hastanesine gelerek, saldırıda yaralanan iki askerden halen tedavisi süren Musap Atik'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hastane yetkililerinden askerin sağlık durumu hakkında bilgi alan Taşkın, saldırıda telefonu kullanılamaz hale gelen Atik'e cep telefonu hediye etti.
Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralanan askerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek "Musap kardeşimizin günden güne iyileştiğinin haberini alıyoruz. Bu bizi mutlu etti. Biz de Siirt Belediyesi olarak yanlarında olduğumuzu göstermek üzere saldırıda cep telefonunun parçalandığını haber aldık. Kendisine çam sakızı çoban armağanı bir telefon hediye ettik. Bütün kardeşlerimizin maddi manevi yanındayız." diye konuştu.
Saldırıyı gerçekleştirenleri kınadıklarını belirten Taşkın, "Devletimizin gücü zaten ortada. İnşallah bu saldırılar, olaylar en yakın zamanda ülke gündemimizden çıkacaktır. Tüm güvenlik güçlerimize tekrar şükranlarımı sunuyorum. Her zaman onların yanındayız. Allah onları muhafaza etsin." ifadesini kullandı.
Yassıdağ (Çırav) bölgesinde yürütülen "Şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan 2018-38" operasyonunda, teröristlerin önceden döşediği basma düzenekli el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Baştan şehit düşmüş, 2 asker de yaralanmıştı.
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