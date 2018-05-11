Terör saldırısında yitirilen 16 kişinin acısı dinmiyor

"İki yıl değil, iki bin yıl da geçse bu acının yarası, tazeliği aynı. Her perşembe mezarlıklarını ziyaret ederek, dua ediyorum. Boğazım düğümleniyor. Yetim kalan çocuklara bakıyorum, aynı şekilde üzülüyorum." ifadelerini kullanan Yaman, devletin kendilerine sahip çıktığını belirtti.

Terör örgütü PKK mensuplarının, Bingöl'ün Genç ilçesinde gasp ettikten sonra 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu Dürümlü mezrasında infilak ettirdiği katliamın acısı, ilk gün gibi tazeliğini koruyor. 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden olan terör saldırısında hayatını kaybeden 16 kişinin yakınlarının, kaybettikleri canlara duydukları özlem, her geçen gün artıyor.

"Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız taziyemize geldi. İçişleri Bakanımız her Diyarbakır'a geldiğinde bizi arayıp soruyor. Ben Kürtleri savunuyorum diyenler, Kürtleri katletmekle onların hakkını savunuyor. Kürtleri katlederek mi onlardan oy istiyor? Bunu kabul etmiyoruz. Bütün Kürtlere söyleyeceğim şudur; artık uyanın, bunların kime hizmet ettikleri apaçık ortadadır. Yetim kalan çocuklar var. Onları görmeye dayanamıyorum. Anneleri, 'babanız, amcanız ile işe gitmiş' diyor. Yanlarına gittiğimde etrafıma toplanıyorlar, 'amca babamız nerede kaldı' diye soruyorlar. Bunu sorduklarında sanki kalbime bir hançer saplanıyor. Çok zor bir duygu."

Terör örgütüne ve onun siyasi uzantılarına destek veren kişilerin, gelip katliamda yitirdiklerinin defnedildiği mezarlığı görmesi gerektiğini dile getiren Yaman, "Ben Kürt'üm diyen insan gelsin, bu 16 şehidin yan yana dizilmiş halini görsün, başka bir şey demiyorum. Vicdan ve merhameti olanlar gelsin." ifadelerini kullandı.