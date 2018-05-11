Terör saldırısında yitirilen 16 kişinin acısı dinmiyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında 12 Mayıs 2016'da PKK'lı teröristlerin 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 16 kişinin acısı dinmedi.
Terör örgütü PKK mensuplarının, Bingöl'ün Genç ilçesinde gasp ettikten sonra 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu Dürümlü mezrasında infilak ettirdiği katliamın acısı, ilk gün gibi tazeliğini koruyor. 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden olan terör saldırısında hayatını kaybeden 16 kişinin yakınlarının, kaybettikleri canlara duydukları özlem, her geçen gün artıyor.
Saldırıda kardeşini ve akrabalarını kaybeden Hacı Çelebi Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acılarının ilk günkü gibi sürdüğünü söyledi.
"İki yıl değil, iki bin yıl da geçse bu acının yarası, tazeliği aynı. Her perşembe mezarlıklarını ziyaret ederek, dua ediyorum. Boğazım düğümleniyor. Yetim kalan çocuklara bakıyorum, aynı şekilde üzülüyorum." ifadelerini kullanan Yaman, devletin kendilerine sahip çıktığını belirtti.
Yaman, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız taziyemize geldi. İçişleri Bakanımız her Diyarbakır'a geldiğinde bizi arayıp soruyor. Ben Kürtleri savunuyorum diyenler, Kürtleri katletmekle onların hakkını savunuyor. Kürtleri katlederek mi onlardan oy istiyor? Bunu kabul etmiyoruz. Bütün Kürtlere söyleyeceğim şudur; artık uyanın, bunların kime hizmet ettikleri apaçık ortadadır. Yetim kalan çocuklar var. Onları görmeye dayanamıyorum. Anneleri, 'babanız, amcanız ile işe gitmiş' diyor. Yanlarına gittiğimde etrafıma toplanıyorlar, 'amca babamız nerede kaldı' diye soruyorlar. Bunu sorduklarında sanki kalbime bir hançer saplanıyor. Çok zor bir duygu."
Terör örgütüne ve onun siyasi uzantılarına destek veren kişilerin, gelip katliamda yitirdiklerinin defnedildiği mezarlığı görmesi gerektiğini dile getiren Yaman, "Ben Kürt'üm diyen insan gelsin, bu 16 şehidin yan yana dizilmiş halini görsün, başka bir şey demiyorum. Vicdan ve merhameti olanlar gelsin." ifadelerini kullandı.
- Fatma Yakar: "Ölünceye kadar yasımız devam edecek"
Katliamda oğlu Seyithan Yakar ve iki torununu kaybeden Fatma Yakar da Kürtçe yaptığı konuşmada, PKK'lı teröristlerin bomba yüklü kamyonla evlerinin önüne geldiğini, oğlunun onlara tepki göstermesi üzerine, ona silah çektiklerini anlattı.
Oğluyla tartışan teröristlerin, kamyonla evlerinin yanından ayrılmasından sonra oğlunun akrabalarıyla beraber teröristlerin arkasından gittiğini ve bu katliamın yaşandığını kaydeden Yakar, "Allah hakkımızı bırakmasın. Sahipsiz kaldık. Ölünceye kadar yasımız devam edecek. Ağlamaya devam edeceğiz." dedi.
- Faruk Yaman: "Bu acı ömür boyu unutulmaz"
Katliamda ağabeyi ve yakınlarını kaybeden Faruk Yaman da acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu vurgulayarak, katliamı hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.
"Bu olay dün olmuş gibi unutmuyoruz. Allah bu katliamları yapanların belasını versin. Psikolojim bozuldu, birçok ilaç kullanıyorum. Sanki gelecekler gibi hissediyorum. Aşağı indiğimde, sanki ağabeyim gelecek bana sarılacak diye hissediyorum. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuşan Yaman, devletten her türlü desteği gördüklerini kaydetti.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantılarının, Kürtlerin temsilcisi olamayacağının altını çizen Yaman, "Kesinlikle onlar bizim temsilcimiz olamaz. Bu acı ömür boyu unutulmaz." dedi.
- Dürümlü katliamı
Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbedip 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu, 12 Mayıs 2016 gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmış, vatandaşların, teröristleri köylerine almak istememesi üzerine, kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden teröristler, kamyonu mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.
Patlamanın şiddeti kentin birçok ilçesinde hissedilmiş, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluşmuştu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden oldu.
FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!
Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler
Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı
Bulunduğunda açlıktan ölmek üzereydi! Son haline sahibi bile şaşırdı
Mısır'da ulaşıma yüzde 250'yi bulan zam yapıldı
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Odunluğu tamir ettiren adam tesadüfen hazine buldu!
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Okuyucu Yorumları 0 yorum