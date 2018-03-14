HABER

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Öldürülen terörist bilinenden fazla

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 17:00 | Son Güncelleme

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, TSK'nın yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Analizinde Afrin operasyonunda öldürülen terörist sayısını abartılı bulanlarla karşılaştığını ifade eden Ağar, öldürülen terörist sayısının resmi rakamlardan fazla olduğunu söyledi.

İşte Abdullah Ağar'ın Afrin operasyonuyla ilgili bilinmeyen detayları paylaştığı o analizi:

Kime zaman, medya dünyasında ve sivil toplumda TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayıları ile ilgili açıkladığı verileri, fazla ve abartılı bulanlarla karşılaşıyorum. Oysa mücadelenin içinden gelmiş biri olarak; "TSK'nın bu konuda nasıl hassas davrandığını, nasıl büyük bir titizlikle veri ürettiğini" çok iyi biliyorum.

VERİLER GERÇEĞİN ÇOK ALTINDA

Bir de burada 'altını çizerek' şunu vurgulamak gerekiyor: "Aksine! TSK'nın etkisiz hale getirilen terörist sayılarıyla ilgili paylaştığı veriler, büyük olasılıkla gerçeğin çok altında. Çünkü TSK sadece birebir tespit ettiği ve delillendirdiği terörist rakamlarını kamuoyuna açıklıyor.
Yani aslında 'Diğer parametrelerle birlikte değerlendirildiğinde' terör örgütü YPG/PKK'nın Zeytin Dalı Harekatındaki kaybı: Bilinenden çok daha fazla.

Bunu açıklamak gerekiyor:

Önce ateş destek vasıtaları ile yapılan atışları ele alalım. SİHA'ların, taarruz helikopterlerinin ve üst hava akınlarını gerçekleştiren uçaklarımızın atış öncesi, atış anı ve atış sonrası hedeflerdeki hareketliliği ve ortaya çıkan etkiyi kayıt altına alan çok gelişmiş görüntüleme sistemleri var. Bununla birlikte tanklarımızın da gerek termal gerekse diğer mercek sistemleriyle hedefi atış ve sonrasında gözetleme kabiliyetleri var. Yani bütün bu ateş destek vasıtalarımız atışın hedefteki tesirini görebiliyor, kayıt altına alabiliyor ve raporlandırmaya zemin hazırlayabiliyor.

Elbette sadece bununla da kalmıyor. Çatışma alanları ve ateş altına alınan hedefler sürekli İHA, İKU (insanlı keşif uçağı) ve askeri uydularımızla izleniyor. Teröristlerin hareketleri, alanlara giriş-çıkış, sızma ve sıyrılmaları, sayıca artış ve azalmaları sürekli takip ve analiz ediliyor, işleniyor.
Bununla birlikte topçu ve havancılarımızın yaptıkları atışları görme ve analiz imkanları yok. Burada devreye ileri gözetleyiciler, diğer atışlardaki gibi etkiyi takip, kontrol ve kayıt altına alan İHA, İKU gibi sistemler devreye giriyor.

TEYİT BİLGİSİ ALINAMAYAN TERÖRİSTLER DE BULUNUYOR!

Ve tabii birliklerin kendi tespitleri: Operasyonlar sonrası ele geçirilen alanlarda karşılaşılan teröristler, çatışmaya giren birlikler tarafından bir bir sayılıyor, kayıt altına alınıyor.

İçindeki terörist sayısı bilinmeyen, görülmeyen, teyitli bilgisi alınmayan üs, kovan, bina, sığınak, barınak ve depolardaki imhaların sadece görünen, ifşa edilen, bilgisi alınan ve teyit edilmiş olanları rakamlara dahil ediliyor.

Yani teröristlerin başına yıkılmış binaların, molozların, yıkıntıların altında kaç terörist kalmış, kaçı ölmüş, geriye dönüp bakan, sayan, saymaya çalışan yok.

"CESETLERİ KAÇIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bir de bunun üstüne, olası gerçek rakamlarla, açıklanacak rakamlar arasındaki skalanın açılmasına neden olan önemli bir durum var: Hâkim bir arazi kesiminin ya da meskûn mahallin ele geçirilmesi için yapılan taarruz ve manevralardan sonra yaşanan çatışma ve ateş fasılalarında YPG/PKK cesetleri kaçırmaya çalışıyor.

Örn; Akşama sarkan bir çatışma sonrası, 'taktik gerekçelerle' Mehmetçik köye sabahın erken saatlerinde girmeyi tercih ediyor. Bunu fırsat bilen YPG/PKK, sivil ve sivil süsü verilmiş araçlarla (kamyon, minibüs, traktör, pick-up ve hayvanlarla) bütün gece boyunca köyün içinden ceset ve yaralı kaçırıyor. Hatta pek çok kereler "Araçların birinin gelip birinin gittiği" durumla karşılaşılmış.

YPG/PKK TERÖRİST KAYIPLARINI AZ GÖSTERMEK İÇİN TALİMAT YAYINLADI!

YPG/PKK ise terörist kayıplarını az göstermek için sayısız talimat yayınlamış ve cezalandırma sistemi devreye koymuş durumda. Her ne olursa olsun, cesetlerin geride bırakılmasını istemiyor. Bununla birlikte cesetleri ve kayıpları gizlemek gibi de temel bir derdi var.

Bunu dair uygulamalarda cesetleri gömmek kadar, cesetleri tünellerin-kuyuların-dehlizlerin-menfezlerin içine sakladığı, uçurumlardan ve yarlardan aşağı attığı, kaya çatlaklarına sıkıştırdığı tespit edilmiş. Hatta cesetleri parçalayarak paylaşıp kaçırmaya kalktıklarına bile rastlanmış.

AFRİN MERKEZDE HER GÜN 20-35 TERÖRİST GÖMÜLÜYOR!

Bütün bunlara rağmen sadece Arfin merkezde her gün ortalama 20-25 teröristin gömüldüğü biliniyor. 'Sözde' örgüt liderleri etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili; "Hepsinin Afrin'e götürülmemesi gerektiğini, farklı farklı yerlere gömülmesi, götürülemiyorsa cesetlerin yok edilmesi talimatı" verdikleri de gelen bilgiler arasında.

Ayrıca şu ana kadar YPG/PKK'ya angaje 'sözde' yayıncılarda, etkisiz hale getirilmiş teröristlerin 'bir kısmına dair' 1.200'ü aşkın ölüm ilanı ve taziyenin yayınladığı biliniyor.

YPG/PKK'NIN ZAYİATLARI RESMİ RAKAMLARDAN DAHA FAZLA!

"İşte bütün bu gerekçelerle YPG/PKK'nın zayiatları TSK'nın açıkladığı rakamlardan çok daha yüksektir."
Peki bu kadar büyük bir zayiatın temel nedeni nedir?

Bunun da tek bir yanıtı var: 'YPG/PKK'nın Doktrin hatası'

Kavramsal olarak; "Terör hiçbir zaman kazanamaz, ama terörle mücadele eden her zaman kaybeder" sözü, terörün temel kimyasını açıklar. Bölücü Terör Örgütü YPG/PKK şu zamana kadar; "Türkiye'nin mutlaka kaybedeceği, ama kendisinin de asla kazanamayacağı" bu temel doktrin üzerine hareket etmiştir. Türkiye'nin bu kaybı kısaca; "55 bin can, 800 milyar dolar para, alana ve geleceğe ekilen düşmanlık tohumları" olarak özetlenebilir.

Zeytin Dalı Harekatı'nda kritik bir aşamaya geçildiZeytin Dalı Harekatı'nda kritik bir aşamaya geçildi
Kahreden detay! Askerimizi Kuran’ı Kerim’i tuzaklayarak şehit ettilerKahreden detay! Askerimizi Kuran’ı Kerim’i tuzaklayarak şehit ettiler
Son dakika! TSK'dan Afrin açıklamasıSon dakika! TSK'dan Afrin açıklaması
Afrin'den büyük kaçışAfrin'den büyük kaçış
Afrin'de son dakika! 8'i birden düştü: Kaçıyorlar!Afrin'de son dakika! 8'i birden düştü: Kaçıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdullah ağar Afrin Nahda Hareketi Partisi Genel Başkanı Raşid el-Gannuşi terörist TSK

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

İstiklal Marşı değişiyor mu? Erdoğan'ın sözlerine Akşener'den tepki

İstiklal Marşı değişiyor mu? Erdoğan'ın sözlerine Akşener'den tepki

Afrin'de şok görüntüler! Terör örgütü YPG'nin gözü döndü

Afrin'de şok görüntüler! Terör örgütü YPG'nin gözü döndü

Kardeşini canlı yayında infaz etmişti! O DEAŞ'lı hakim karşısında

Kardeşini canlı yayında infaz etmişti! O DEAŞ'lı hakim karşısında

Afrin'de son dakika! 8'i birden düştü: Kaçıyorlar!

Afrin'de son dakika! 8'i birden düştü: Kaçıyorlar!

Okuyucu Yorumları 43 yorum
atmmaa ona bakarsan onlarda tsk ve ösonun 1600 sayilmis kaybi var diyprlar
o kim gerizekalı3
Canım burası muz cumhuriyeti mi bizde v.t no su var neyse o ypg mı pkk mı neyse adı onların sayısını kim teyit edecek bin milletten ülkesinden kovulmuş ne kadar adi varsa bize düştü temizlemesi
sen nerden biliyorsun .
Hepsinin canı cehenneme. Bir tane bile vatan haini / terörist bırakmayın.
İNŞ TEKİ DAHİ KALMAZ BİTERLER EN KISA ZAMNDA
Sen atma bari usta :))
@kaplan_samet_1995 niye demlik 1 milyarı ölse kim ağlar ao larımın
zaten Deyruzzor dan 1500 Terörist takviyeside yapmışlardı Münbiçten Afrin e yardım amaçlı gönderdikleri teröristlerin haddi hesabı yok Okey oynamaya gitmediler herhalde oraya Bir taraftanda ESED den yardım istedilerki durumları ortada AFRİN e gömülecekler hepsi Allah Askerimizin ve Askerimizle omuz omuza ,Teröristlere karşı mücadele eden ÖSO nun yardımcısı olsun
@palermo544 --- Bazı konularda neden yorum yazmıyorsunuz. Mesela geçen yorumunuza cevap vermiş ve size sormuştum, Şeker fabrikalarının satışıyla ilgili neden yorum yazmıyorsunuz diye, hala cevap gelmedi. O engin!.. görüşünüzü bekliyoruz.
@e458 ben sana o arkadaşın yerine cevap vereyim. Devletin elindeki kurumlar hep zarar etmiştir hep kaybetmiştir. Çünkü çalışanlar işe sadece uğrayıp giderler. Müdüründen tut hamalına kadar çalarlar, devletin malı deniz yemeyen keriz misalı. Sen hiç Abd de devletin şeker, un veya başka bir fabrika çalıştırdığını duydunmu. abd de demiryolu bile özel sektörün elinde adamların mantığı devlet olarak vergini al olay bu kadar basit.
@e458 yazmıştım o konuda aklımda kaldığı kadarıyla tekrarlamaya çalışim ____"Devlet Bahçeli de Hükümeti bukonuda uyarmıştı Hükümet ise "_çok fazla zarar ediyor" savunmasını yapıyor zarar eden bir şeyi Kim neden almak ister !!! Neden zarar ettiği Araştırılmalı ama bazı işlerde şöyle bir durumda var Üç kişi çalışır onların üzerinden Beş kişi geçinir gider"___ Yazdıklarım buydu okumadıysan senin sorunun inanmazsan Profilden incele ,bundan bir hafta kadar önce yazmıştım
ya biliyoz cnm tabi sölemenize gerek yok yıllardır bu böle 10 tane terörist öldürülür tsk 100 tane öldürdük der şimdi sorsan 5000 bn terörrist öldürldü denir:D
sen hangi tarafsın
ozaman şehitlerin sayısınıda söylermisin onuda az söylüyorlar kim ayaklanacaksa
Ki bu dahada abartılı geldi
Bu densizliği bu harekatı benimsemeyen zoruna giden zihniyeti bozuk olanlar yapıyorlar.Çünkü Mehmetçiğin başarılı olmasını istemeyenler gölge düşürenler bu ülkede maalesef %25 ve %10 luk bir kesim.Bunuda cümle alem biliyor.
Köklerini kurutacağız :)
Hükümetin ayakçısı sen nerde güvenlik uzmanı oldun...
düşmanlık tohumunu hergün övünerek sayı veren senin gibiler ekiyor
ya arkadaş bu bizimlilerin 40 yıldır ajansla verdiği şu kadar sayıda terörist öldürüldü denen rakamı topalayalım elde edilen sayı türkiye nüfusunu ikiye katlamazsa bende bir halt bilmiyorum....ölen insan sayısına bakmayın kardeş insan insana niye kıyıyor bunların içinde ölenlerden niye hiç zengin çocuğu yada millet vekili çocuğu yok !!!KİMDEN NE KADAR ÖLMÜŞ ONA BAKMAYIN İNSANLIK ÖLÜYOR ONA BAKIN !!!
SAYIN APTULLAH AĞAR..SENİN SÖZLERİNE AYNEN KATILIYORUM..ESKİDEN OLSA ATIP TUTUYOR DERDİM FAKAT ŞUAN TERÖRLE GERÇEKTEN MÜCADELE EDEN ASLANLARIMIZ VAR..eskiden komutanlar askeri yaz kış dağa operasyone gönderirdi kendileri kedilerle köpeklerle oynardı..şimdi ise gerçekten yürekli komutanlarımız var..bizde bu KOMUTANLAR olduğu sürece asla ve asla NE AMERİKA,NE İSRAİL,NEDE ALMANYA bizim bileğimizi bükemezler..
bilinenin 10 da 1 i ancak vardır...
bir soruyu atlamişsiniz! peki tsk nin verdigi şehit sayısı doğrumu? tabiki hayır
gebersinler sorun yokta ben bu operasyonu fırsata çevirip tv tv dolaşıp cep dolduranlara oy peşinde koşanlara survivorda Türk takımıyla haftada 3 gün romenleri yarıştırıp duyar kasıp reyting rekoru kıranlara deli oluyorum.
insanlarin dilinden olum yaristirmanin yasandigi bu gunlerde yasasin baris yasasin kardeslik diyorum.
bu sanal alemin bk.. çıktı oldu olacak bütün varı yoğu sırları harekatları saatleri pusu atılan yerleride söyleyin yarın Türkiyede bi savaş çıksa milyonlarca insan ölür ve kimsenin de sesi çıkmaz .. TSK bu gün ne yapıyorsa yarin milyonlarca insanımız ölmesin diye yapıyor kapı komşularınıza bi bakın ‘!!!!!
yani 30 bin teröristten baahsediliyor3000 olması zaten beklenemez it sureri
ne bilelim sizin dogru soylediginizi saricizmeli memet ağa
İnşallah
3- 5 e bakmayacaksın.. sayı önemli değil.. YETERKİ.. İŞ BİTSİN..
80 yıllık Maçın Rövanşı alınıyor.
Gercek sayi verilse yer yerinden oynar onca hendekleri bos tutmak icin kazmadilar heralde
ne diyon şimdi sayı 3500 değilde 10 bin on beş bin mi.daha 550 klmetrelik sınırımızda pyd liler var .afrin halloldu kalan sınırlar ne olacak.
yalanınız batsınn
Tabiki petrol çok olur o topraklarda,böyle mallar olduktan sonra ooo... :)))
iphone kulaklığıyla skype'dan canlı yayın'a bağlanan saçı kepekli dayı değil mi bu
Söylemlerin açıklamaların hepsi de bir stratejidir.Medyaya ve yazılı basına kesinlikle kanmayın.Oradaki durumlar açıklananlarla çok farklı.Allah inşallah askerimize zafer nasip eder.Bizim başımızdakiler ''kesinlikle işgal amacımız yok'' diyor.Demek ki bir müddet sonra afrini ve çevresini terk edeceğiz.Esas soru şu ''o zaman ne olacak''?esadın güçleri mi yoksa yine terör kabileleri mi musallat olacak.Orada bir miktar asker bırakacağız mı bırakmayacağız mı?bırakacaksak güvenliği nasıl sağlanacak.Ve daha bir sürü askeri konu.Bunların sorulması lazım.
madem bu kadar törörist öldürüldüde geçen televizyonda kilisin karşısındaki kasabada pkk lılar inşaattan birşeyler yüklüyordu kamyona hiçde aceleleri yok gibiydi hatta okadar rahatlardaki arasıra dinleniyorlardı çok ilginç bir durumdu valla birileri bizi kandırıyor ama hangi taraf bilmiyorum saygılarımla
bu adamı mit in başına geçirmek lazım oturduğu yerden herşeyi biliyor her tv de bu var her gazetede bu var
Saydın mı?
Laf söyledi veya niye böyle bir haber yapıldı. Bunu sınırdışına çıktıkları gün anlattılar zaten tüm haber kanallarında imha edilen an az bu kadardır diye söylüyoruz dediler.
Tohumuna para mı verdim bana ne kaç bin oluşundan
Diğer Haberler
KYK yurtlarından Mehmetçiğe ışıklı destek

KYK yurtlarından Mehmetçiğe ışıklı destek

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Metrobüs durağında tinerci dehşeti!

Metrobüs durağında tinerci dehşeti!

Öğrenciler dikkat! Bu fakülte kapatıldı

Öğrenciler dikkat! Bu fakülte kapatıldı

İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporu! Meteoroloji haritayla uyardı

İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporu! Meteoroloji haritayla uyardı

Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.