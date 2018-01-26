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Terör yandaşlarından Kadıköy'de isyan ettiren dayak

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 16:42 | Son Güncelleme 1 saat önce

İstanbul'da, Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik Zeytin Dalı harekâtını protesto eden DKP/BÖG üyelerinin attığı sloganlara tepki gösteren biri kız üç genç, örgüt üyelerinin saldırısına uğradı. Gençlere saldırıp feci şekilde döven beş örgüt üyesi yakalanırken, kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Kadıköy’de toplanan bir grup, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü YPG hedeflerine yönelik Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı protesto etti. Protesto sırasında grubun TSK aleyhine slogan atmasına biri kız üç genç tepki gösterdi.

ÖNCE HAKARET SONRA SALDIRI

Gençler daha sonra Kadıköy'deki bir kafede oturdu. Polisin müdahalesi sonrası kaçtıkları ara sokaklardan geri dönen grup, eyleme tepki gösteren gençlerin yanına geldi. Kısa bir süre gençlere sözlü hakaret eden grup, daha sonra tekme tokat saldırdı. Gençleri döven beş kişi kaçtı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek, DKB/BÖG üyesi oldukları belirlenen beş kişiyi gözaltına aldı. O anlar da polis kamerasına yansıdı.

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Okuyucu Yorumları 82 yorum
eğer ki Türk polisi de bunları misliyle dövmediyse hepsine yazıklar olsun.
@aksevdali_2018 evet dostum polisler dövsün sonrada polisleri işkenceden 8 yılla yargılasınlar
@aksevdali_2018 onu fetocular yapıyordu yeni türkiyeye alışın...
kıza nasıl vuruyorlar pislik bunlar su katılmamış pislik
BU HAYVANLARI HALKA TESLİM EDİN.
@bizedogrugerekli_2017 İyi olur. Ancak, orada olayı seyredenler hangi tür halk'ki, çocukları korumamış. Dayak yemelerini seyretmiş.
Ya kadıköy esnafı halkı nerede allah aşkına iki üç çapulcuya mı bırakıyorlar meydanı bu dayak yiyen çocuklar Kadıköy ün geçleri değilmi neden sahip çıkılmadı. Kim çapulculara meydanı bırakırsa böyle olmaya devam edecek bunları sokakta barınamayacak hale getirmemiz lazım...
@yilmazkeskin61 kadıköy esnafı kavganın nedenini mi biliyor
@rok_kiran kadikoy besiktas capulcu dolu
Böyle genç mi olur arkadaş? yanındaki kıza vuruyorlar kendilerine vuruyorlar izliyor yeni neslin arkadaşlık, dostluk kavramının özetidir bu. Sanki adamlar silahla ateş etmiş karton mafyalar
@asdas34asdas aynen ülkede herkes artist ama çoğu böyle 2 tokat yiyince sağa sola kaçıyor. yanındaki kıza vuruyorlar ona rağmen karşılık vermiyor hiçbiri. tam korkak bunlar. esnaf da aynı şekilde.
şimdi sıra polis abilerimizde.o 5 kişiyi felç etmezseniz adam değilsiniz.
Rahat rahat bir de sigara içiyor.. Ellerinize sağlık iyi dövmüşsünüz
allahın oğlu erdoğanın askerleriyiz.
@blade_558 FETOCU TANRILARI KARIŞTIRMA NUMARASI YAPMA HERKÜL ORG VARKEN BAŞKASI OLAMAZ
tamamen düzmece tamamen kurgu
Eee kazığı getirin kazığı...
bu görüntüyü izledikçe tekrar tekrar çıldırıyorum, hadi almanya gibi terör destekçisi bi ülkede bunlar oluyor tamam ancak Türkiye sınırları içinde böle bir olayın olmasını hazmedemiyorum. Üstelik içlerinden biri de kız. Sinirimden çıldırıyorum. Bu herifler yeşil zamanındaki gibi olaylar istiyorsa Türk milletinin içinden daha çok yeşiller doğar.
olayı seyredenler kim acaba.eğer Türk se ve olaya seyirci kalmışlarsa vah onların adamlıklarına.
ONLAR ÖRGÜT ELEMANI YANİ KÜRT.ÜLKEDEN ATILMALARI TÜM İNSANLARIN MENFATİNE
BEN POLISIME GÜVENIYORUN ONLARI ANALARINDAN DOGDUKLARINA PİŞMAN EDECEKLERINI İYİ BILIYOM
Paket.
Bunların hepsi böyle bu tipleri bilirsiniz 10 kişi 2 3 kişiye dalar işte. Afrinde bunların akrabalarını gebertiyoruz geberteceğiz işte.
Bunları vadandaşlıktan çıkarıp atmak lazım ulkeden...
@hyt_player Vatandasliktan cikarirsan yargilama hakkin olmaz. Iceri atip omur boyu kole olarak calistiracaksin. Cezaevlerini oyle otel olarak degil amele evi olarak degistireceksin.
siz nasıl insanlarsiniz yiğitler karda yağmurda çamurda vatan bekliyor siz gözünüz önündeki teröristlerin vatandaşımızı dövmesini seyrediyorsunuz. asıl vatana ihanet budur
Çetin geçen kış aylarında kurtlar sokağa iner ...
Rezil devlet sen bu eşkıyaları görmüyormusun, GÖRMÜYORMUSUN!!!!!!!!!!!!! Bu haberleri sadece bizmi görüyoruz neden bu teröristlere izin veriyorsun, Benim param ile cezaevinde bakılan terörist istemiyorum,, hepsini İDAM EDİN!!!!!!
Türk polisi bunlara öyle şeyler yapın ki bir daha kendilerine gelemesinler
vallahide billahide ailem ve bir işim olmasa bu pcleri vururdum ama insanın eli kolu bağlanıyor biyerde insanın
seLami ozturk karektersizinden sonra kadikoy iyice pkk yatagina döndü!..
bunlara en ağır ceza verilmeli hatta alnılarına pkk lı yazılmalı bunları konuşturanlar bizleriz bu vatanın suyuda havasıda zehir zıkkım olsun bunlara
pkk ve fetö yandaşları iç karışıklık çıkarmak için her türlü pisliği yapıyorlar. Bu sıralar dikkatli olmamız lazım. 5 kişi saldırmış ama etrafında 20-30 kişi hazır bekliyordur. Başka Türk vatandaşlar da olaya müdahil olsaydı o 20-30 kişi de saldırırdı olayı büyütürlerdi. bunlar kalleş pislikler...
Diktatörlük var diyenlere bu olay en güzel cevap..Diktatorluk olsa bu kimin cinsinden geldikleri belli olmayan kanalalar böyle hareket edemezdi...Bunlara adam denmez...Gozunuzu bu gençlere kıstırdınız yaptığınızı marifet sayıyorsunuz...Bizim aşımızda belli sanımızda belli sıkıysa yapsaniza...Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yeri ve mekanı siz seçin...yiyorsa hodri meydan...Mehmetcigimiz sizi ortadoğuda boğarken bizde ülkemizde artiklarinizi temizlicez...
Bir arkadaşları içeri kaçıyor diğerleri dayak yerken. Bence erkek diye ortalıkta gezmesin korkak.
Kimlikleri belli mi bunların ?
Kendini erkek zanneden zavallılar ulan kadına el kaldırmak neymiş bunların alayı benim elime geçsin tek canımla alayını püskürtmezsem adam deilim adi müptezarlar gelelim yargı boyutuna eğerki bu hainleri çıkardıkları mahkemede salarlarsa vay o karara imza atan hakime ahirette hesabını Allah'a verir derim!inş.bu soysuzların sonu gelecek bundan eminim YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ başka bir örgüt yada devlete her zaman hayırrrrrrrrrrrr
O kız sizden daha delikanlı..! Şimdi içerde sağlam bir ötürürler sizi...Kansızlar...!
Şimdi bu soylenenler dogruysa ve onlar gerçekten bölücü örgüt adına saldırmışlarsa emniyet güçleri gereken cezayı verir veya TV kanalına cıkarıp afişe etsinler herkes görsün.Cezalandırıcı biri cıkar.? onların saklanıp askeri polisi tuzaga düşürdügü gibi bunlar deşifre olsun ki.? cezalandırıcı cıksın.?
Yazıklar olsun oradaki esnafa o teröristlere göz yumanlara
Yanındakiler de izlemişler
bukadar boş gezen sorumluluğu olmayan insan var örgütlenin sizde saldırın pclere daha neyi bekliyoruzki
Nerdeyse Kürtleri sürgün edeceksiniz
Hep Türkler mağdur Kürtler yaşıyor yalan medya kaleminiz kurusun
kadıköy boş yere chp kalesi değil , adamların bir güzel dövülmesine göz yummuşlar , bu vatanı bunlar savunacak olsa mahvolduk yani
Bunları vatandaşlıktan atmak lazım
Devlet bunları hakettikleri şekilde karşılamıştır. TÜRKÜN GÜCÜNÜ GÖRECEKSİNİZ... İstediğiniz yerinizi yırtın afrin değil hedef KIZIL ELMA
bu tür haberler hiç hoş degildir. Lütfen bu tür haberler yapmayın.Birlik beraberlik ,dostluk,kardeşlik gibisi var mı.
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