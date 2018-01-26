Terör yandaşlarından Kadıköy'de isyan ettiren dayak

İstanbul Kadıköy’de toplanan bir grup, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü YPG hedeflerine yönelik Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı protesto etti. Protesto sırasında grubun TSK aleyhine slogan atmasına biri kız üç genç tepki gösterdi.

ÖNCE HAKARET SONRA SALDIRI

Gençler daha sonra Kadıköy'deki bir kafede oturdu. Polisin müdahalesi sonrası kaçtıkları ara sokaklardan geri dönen grup, eyleme tepki gösteren gençlerin yanına geldi. Kısa bir süre gençlere sözlü hakaret eden grup, daha sonra tekme tokat saldırdı. Gençleri döven beş kişi kaçtı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek, DKB/BÖG üyesi oldukları belirlenen beş kişiyi gözaltına aldı. O anlar da polis kamerasına yansıdı.