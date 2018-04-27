Terör zanlısı yol kontrolünde yakalandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan zanlı yol kontrol noktasında yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Serbest yol kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan zanlı gözaltına alındı.

