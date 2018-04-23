Terörden arınan Silopi’de halaylı 23 Nisan kutlamaları

Terör olaylarının ardından yıllar sonra Şırnak’ın Silopi ilçesinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gösteriler sırasında çocuklar müzikler eşliğinde halaylar çekerek günlerini doyasıya kutladı.

Silopi Kaymakamlığında yapılan çelenk sunma töreninin ardından 23 Nisan kutlamaları uzun bir aradan sonra ilk kez stadyumunda kutlanmaya başlandı. İlçede daha önce yaşanan terör olayları nedeni ile 23 Nisan etkinlikleri kapalı alanlarda yapılıyordu. Ancak ilçenin terörden arındırılması ile beraber kutlama ilçe stadyumunda açık alanda yapıldı. Havadan drone ile kaydedilen kutlamalara Silopili vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Resmi tatil olması nedeni ile aileleri kundaktaki bebekleri ile beraber 23 Nisan kutlamalarına eşlik etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okuması ile beraber kutlamalar başladı. Günün anlam ve önemini İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan yaptı. Dayanan, konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı ve millet egemenliğinin ilan edildiği 23 Nisan 1920, tarihinin dönüm noktalarından olduğunu söyledi. Dayanan “Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı ve millet egemenliğinin ilan edildiği 23 Nisan 1920, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde bağımsızlığını kazanan Türkiye, bu yıla kadar her alanda büyük kazanımlar elde etmiş, gerçekleştirdiği atılımlarla büyük başarılara ulaşmıştır. Bu yolda kuşkusuz tarihine, kültürüne sahip çıkan bir kuşağın varlığı bizlere umut vermektedir. Ülkemizin zenginliği olan çocuklarımız, dinamizm, değişim ve ülkemizin her alanda gelişme gayretinin de kaynağıdır” dedi.